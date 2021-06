El Presidente canceló su viaje a Francia y envió una carta a Macron

El presidente Alberto Fernández le envió una carta a su par francés, Emmanuel Macron, para informarle que, en el marco de la "difícil situación" que significa la pandemia de coronavirus y teniendo en cuenta "el gran esfuerzo del pueblo argentino para contribuir a combatir este flagelo", no viajará a Francia para participar "de manera presencial en la apertura del Foro Generación Igualdad el próximo 30 de junio en la ciudad de París".



"En el marco de esta difícil situación y teniendo en cuenta el gran esfuerzo del pueblo argentino para contribuir a combatir este flagelo que significa el Sars-CoV-2, lamento profundamente informarle que me será imposible participar de manera presencial en la apertura del Foro Generación Igualdad el próximo 30 de junio en la ciudad de París", le escribió el jefe de Estado argentino a su par francés.



De esta manera, el Presidente le hizo llegar a Macron su agradecimiento por la invitación para participar de la apertura del Foro más importante en cuestión de género, que organiza las Naciones Unidas, algo que hará de manera virtual tras la suspensión del viaje, cuya partida iba a ser hoy.



En la carta, el Presidente le relató a su par galo, con quien mantiene una muy buena relación, cuál es la situación actual de la Argentina en el marco de la pandemia, y le detalló que "en las últimas semanas de este invierno austral, la situación sanitaria en la República Argentina y en América del Sur se ha visto perjudicada por una nueva ola de Covid".



Esta nueva ola, dijo, "afecta aún más la vida política, económica y social de mi pueblo a pesar de la intensa campaña de vacunación y de las medidas sanitarias adoptadas".



Fernández le explicó a Macron que las medidas vigentes incluso "fueron fuertemente reforzadas en los últimos días", sobre todo en materia de "viajes al exterior", a los que se le impuso "un límite de 600 personas por día autorizadas a viajar".



Así, el mandatario argentino le dijo a su colega que le hubiese estado "encantando" de "poder acompañar este evento tan importante para la promoción de los derechos de las mujeres y niñas en el mundo", al tiempo que hizo hincapié en el "compromiso y liderazgo" que el Presidente francés tiene "en esta materia".



En este marco también agradeció al jefe de Estado galo su "amistad y el apoyo incondicional que ha brindado" a la Argentina desde que asumió Fernández el Gobierno.



"Le agradezco su amistad y el apoyo incondicional que ha brindado a mi país desde que asumí como Presidente de la Nación, demostrando su profundo interés por la Argentina y por América Latina", le dijo Fernández.



"El agravamiento de la situación sanitaria de mi país me obliga a acompañar el esfuerzo de mi pueblo en el marco del respeto conjunto de las normas preventivas establecidas esperando una pronta mejora de la coyuntura actual", le dijo el Presidente argentino a su par



"Estoy convencido que el Foro Generación Igualdad en París marcará un hito para la mejora de los derechos de las mujeres y niñas del mundo y acompañaré todas las iniciativas que su gobierno lleve adelante en ese sentido", dijo Fernández.



"Hago propicia la oportunidad para hacerle llegar a usted y al pueblo francés mis mejores deseos de bienestar y prosperidad", completó el Presidente argentino en su misiva.