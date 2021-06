Pescadores deportivos santafesinos cortaron una mano del puente en Victoria

Por las restricciones

La pesca deportiva es una de las actividades recreativas que todavía no habilitó el Gobierno de Santa Fe y es el eje de la protesta del sector que presta servicio a los pescadores deportivos.Trabajadores santafesinos, vinculados a la pesca deportiva, hicieron protestas en diferentes rutas de la vecina provincia. Uno de los lugares, fue el puente Victoria-Rosario y fue llevado adelante por el grupo rosarino denominado, “Autoconvocados de las Actividades Náuticas”.Con el endurecimiento de las restricciones, se ha visto seriamente afectada la actividad. Se estima que hay más de siete mil familias que dependen de esta actividad, más allá del puro esparcimiento, y cada fin de semana, fuera de pandemia, el movimiento de navegantes en la zona era de alrededor de 50 mil personas.En tanto, los trabajadores relacionados al rubro de la pesca deportiva, también realizaron un corte en la avenida Alem, a la altura de calle Tucumán, en la capital santafesina. Pasadas las 12, recibieron una comunicación por parte del director provincial de Producción Pecuaria y Aviar, Rubén Alcaraz, quien los convocó a una reunión el martes a las 10.

Reunión con autoridades

Petitorio

La manifestación está liderada por guías de pesca, cabañeros y empleados de guarderías náuticas, entre otros sectores. Según les informó el jefe de zona por parte de la policía, el funcionario del Ministerio de Producción convocó a dos referentes del grupo de manifestantes a trabajar en el tema. Además aseguró que Alcaraz está en una reunión vía Zoom con autoridades nacionales abordando posibles habilitaciones.En conversación con Aire de Santa Fe, Carlos Pecorari, comerciante y distribuidor, dijo que todos los que trabajan de este rubro están muy afectados ya que no habilitan la pesca deportiva aunque otras actividades deportivas si están permitidas. "No tenemos otra entrada. No queremos subsidios porque eso no sirve, queremos trabajar", aseveró.Los organizadores explicaron que la protesta se replicó en el puente Rosario - Victoria y también en el acceso al puerto de la ciudad de Reconquista, en el norte santafesino.En un petitorio dirigido al gobernador, los guías de pesca, cabañeros, referentes de guarderías náuticas y talleres, vendedores de carnada y los comercios del rubro le solicitaron a la Provincia la “habilitación urgente” de una actividad que se realiza al aire libre.“Las guarderías, clubes náuticos y pesca guiada están debidamente protocolizados y los riesgos de contagio son mínimos y los protocolos de trabajo fueron homologados por la Provincia”, insistieron. En el petitorio también se advierte que los actores del sector están en “quebranto” y que no están pidiendo subsidios sino la apertura de la actividad para todos. Sobre este petitorio, Pecorari aseguró que no obtuvieron respuesta.