AMET continuará con las clases virtuales durante esta semana

La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) realizó asambleas de dos horas por turno el viernes pasado, para definir la postura que tendrán a partir del lunes 28 de junio.Tras la compatibilización de mandatos, la moción que votó la mayoría fue la de “continuar trabajando con clases virtuales en la semana del 28/06 al 02/07, en espera a lo que disponga el Poder Judicial a las presentaciones legales interpuestas por AMET” contra la Resolución 1542/21 del Consejo General de Educación (CGE).La comisión directiva de AMET sostiene que “ya fueron muchos los argumentos sólidos que se esgrimió hacia el Gobierno, justificando la continuidad del trabajo virtual”.Un primer punto que señala el sindicato es que “se intentó proponer en la paritaria de condiciones laborales el realizar un reordenamiento de las actividades didácticas/ pedagógicas y de los tiempos necesarios para alcanzar las metas escolares”, tal como ocurrió el año pasado “con cifras sanitarias muchísimo menores”. Lamentó que este intento quedó “truncado por la suspensión unilateral del Gobierno de las reuniones en este ámbito”.“Respetamos la postura del Gobernador, pero no estamos de acuerdo”, señaló la entidad y remarcó: “Para esta organización es una mala decisión o al menos resulta muy temeraria volver a la escuela en invierno. Una cosa es presencialidad cuidada, iniciativa que es positiva, pero que hoy no es racional aplicar con las actuales condiciones sanitarias”.Si bien reconoció “el esfuerzo para concretar el proceso de inoculación a los docentes”, señaló que “comenzó recién allá por el 10 de junio pasado” y además advirtió que “según los especialistas se necesitan de 21 días promedio para lograr una primera inmunización”.También remarcó que “según lo expresado por el mismo Gobernador, no han sido vacunados el 100% de los docentes de la provincia”.En otro párrafo señaló que “el mismo Presidente de la Nación” advirtió que “se está esperando” la llegada de una tercera ola dicho, al tiempo que remarcó que “por sobre esto están las tristes cifras de enfermedad y muerte de muchos conciudadanos, de muchos compañero/as”.“Por todo esto es que no podemos estar de acuerdo, y así lo han ratificado las asambleas, rechazando además la intimidación por parte del gobierno de exigir trabajar en la presencialidad en estas condiciones, y así lo hemos denunciado tanto en los medios de comunicación como en el poder judicial”, apuntó la comisión directiva de AMET.Por último apuntó: “Reiteramos en esta situación límite el llamado a las familias de los estudiantes, para que sigan siendo precavidos y cautelosos a la hora de decidir la presencialidad de sus hijos, por eso nuevamente le solicitamos estar muy atentos a las condiciones de higiene y bioseguridad del establecimiento donde concurre su hijo/a, exigiendo el cumplimiento de los protocolos establecidos”. (APF)