Detectaron que el 32% de quienes ingresaron al país no cumple la cuarentena

Un 32% de las personas que ingresaron a la Argentina continúan sin cumplir el período de cuarentena obligatoria, confirmó la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) tras un nuevo operativo de control para colaborar con las provincias, y evitar la propagación de las variantes de coronavirus más infecciosas y que aún no tienen circulación en el país, se informó oficialmente.



Al respecto, Florencia Carignano, titular del DNM, dependiente del Ministerio del Interior, expresó que "el problema de la cuarentena domiciliaria es que no se está cumpliendo. La gente cree que porque está vacunada y se hizo los test al entrar al país es suficiente, y para nada es así, dado que los seguimientos del Ministerio de Salud confirman que han detectado muchos casos donde la enfermedad se manifiesta dos o tres días después de ingresar".



La DNM inició hace 15 días una serie de operativos de control del aislamiento que está centrado en la Ciudad de Buenos Aires y 8 provincias, donde se comprobó que 4 de cada 10 personas que ingresaron al país no cumplieron con la normativa.



En ese marco, y a la luz de los resultados del operativo, Migraciones formalizó denuncias hacia 274 personas que incumplieron los artículos 205 y 239 del Código Penal, bajo la figura de violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública.



Esta semana Migraciones profundizó los controles y los amplió a más provincias, y verificó una baja establecida en el 32%.



Teniendo en cuentas los dos operativos sobre un total de 1.998 personas inspeccionadas, 691 no estaban en su domicilio (35%), mientras que 307 (65%) efectivamente cumplían cuarentena en domicilio fijado.



Carignano dijo que "es imposible evitar el ingreso de las cepas, el Covid ha llegado a todas los países, pero las medidas que han tomado los países han tenido que ver con retrasar el ingreso de nuevas variantes para estar mejor preparados".



Y agregó: "Nosotros necesitamos retrasar lo más posible el ingreso de la variante Delta para poder avanzar en la vacunación y alejarnos lo más posible del invierno".



En cuanto a la situación de los distritos más importantes, la DNM confirmó que en provincia de Buenos Aires durante la primera semana registró un 38% de incumplimiento contra el 30% de la segunda, mientras que en Ciudad de Buenos Aires los incumplimientos se mantuvieron inalterables, es decir en el 40%.



"Existe la fantasía de pensar que porque están vacunados no se van a contagiar y ese es otro gran error", señaló la funcionaria y sostuvo que "lo que hace la vacuna es generar defensas para, en todo caso, si se contagian tengan un tránsito de la enfermedad menos grave".



Y remarcó: "Se pueden contagiar y lo más importante, pueden contagiar a otros".