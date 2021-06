Dirigentes de Alternativa Radical proponen a Rogel como candidato a diputado

El ex dos veces Intendente de Bovril, Alfredo Blochinger, y el ex Intendente de Sauce de Luna, Oscar “Cacho” Aliano, expresaron que, desde su punto de vista, desde Alternativa Radical creen que el nombre de Fabián Rogel es uno de los más indicados para integrar las lista de Diputados de la Nación que deben elegirse en el transcurso de este año.



"La trayectoria de Rogel y sus posiciones para la defensa de los intereses nacionales y de la provincia lo colocan como un representante importante que Entre Ríos podría llevar al Congreso de la Nación", señalaron.



En ese sentido, expresaron que "su anterior tarea como Diputado de la Nación puede servirnos como antecedente de lo que significa para los entrerrianos tener un legislador de estas características. Los 56 proyectos de Ley que presentó el Ex Diputado Rogel, como fueron la nueva Ley de Entidades Financieras, 10 proyectos para recuperar la soberanía energética, o la regulación de un nuevo recurso natural como el Litio, son una muestra y una carta de presentación para que Entre Ríos lleve al Congreso de la Nación dirigentes que planteen estos grandes temas que el país necesita resolver".



Blochinger, recordó que "para nosotros, quienes militamos en Alternativa Radical, nuestro gran desafío será la propuesta y una candidatura para gobernar Entre Ríos en el 2023".



Por último, Aliano, expresó que "mas allá de nuestras opiniones personales, y tal cual lo resolvimos en nuestra última asamblea, la decisión de Alternativa Radical la tomaremos en nuestro sector en aproximadamente 15 días".