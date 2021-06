Bordet saludó a los Trabajadores Estatales en su día

Este domingo 27 de junio se celebra el Día del Trabajador Estatal en todo el país. A diferencia de otras oportunidades, a pesar de caer domingo, esta vez no se trasladará al lunes.Durante la jornada se busca conmemorar la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó el Convenio N.º 151 y la Recomendación N.º 159 vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.En ese sentido, el gobernador Gustavo Bordet saludó a los empleados estatales y expresó: "Feliz día a las trabajadoras y los trabajadores del Estado. Quiero expresar mi gratitud con todas las personas que día a día se desempeñan en las tareas de los servicios públicos de Entre Ríos"."La presencia del Estado es lo que permite llevar derechos y oportunidades a toda la sociedad. Y no hay mayor ejemplo que el que ofrece esta pandemia, que pone de manifiesto la vocación y el compromiso no sólo en el sector salud, sino en todas las áreas, para superar este momento", manifestó.