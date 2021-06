El titular del INAES valoró la creación de la Colonia Productiva Guardamonte

Reconocimiento

Cooperativa agropecuaria Guardamonte

El titular del INAES, Alexandre Roig, dijo que la creación de la Colonia Productiva Guardamonte, impulsada por el gobierno provincial, “es muy importante. Esto lo admira todo el país y ojalá lo vea todo el continente y podamos dar cuenta de cómo es posible hacer patria en el campo".La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, recorrió junto al titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) , la Colonia Productiva Guardamonte y la Cooperativa Agropecuaria que se formó con productores del lugar. También le informó sobre los avances alcanzados hasta el momento.“Nosotros la atesoramos y valoramos como una muy buena experiencia que un predio que estaba a manos de una persona que fue juzgada y condenada, pase luego de un proceso de consolidación de la propiedad, a mano de los propios productores y de 20 familias de policía. Creo que este lugar se va a transformar en un polo que después va a irradiar en otras experiencias similares”, subrayó la ministra Romero durante la recorrida por la Colonia con el titular del INAES.En este sentido, destacó: “Hoy tenemos una cooperativa en formación generada por los mismos productores que viven acá y precisamente nos visita el titular del INAES, que es la institución que conduce todas las cooperativas, las mutuales y las asociaciones de economía social del país. La matrícula está muy pronta a salir, seguramente va a ser en los próximos meses una realidad y queríamos que el titular nacional del INAES vea en el territorio la experiencia de Guardamonte. El crecimiento que se está dando en la Colonia es mérito de un proceso virtuoso que nosotros rescatamos y sería interesante replicar”.“Es una gran alegría estar en Guardamonte. La ministra me había contado sobre el lugar, su historia y su proceso, pero siempre es importante ver directamente las experiencias, escuchar a las productoras y productores para poder dimensionar y sobre todo para poder pensar cómo replicar esas experiencias en el país. Es fantástico ver una capacidad de organizar una comunidad de vida y de producción diferente”, sostuvo el titular del INAES.En este marco, agradeció a la ministra Romero y al gobernador Bordet “por su hospitalidad en estos días” y remarcó: “Es muy emocionante ver tantos jóvenes dispuestos a arriesgarse y abrir camino en esta experiencia. Es una experiencia muy particular y le da sentido a la patria, la tierra trabajada por sus mujeres y hombres. Lo que se está haciendo acá, en Guardamonte, es muy importante. Esto lo admira todo el país y ojalá lo vea todo el continente y podamos dar cuenta de cómo es posible hacer patria en el campo”.También participaron de la visita, el diputado provincial Juan Navarro; el presidente de la Comuna Guardamonte, Eligio Briozzo; el intendente de Maciá, Juan Diego Conti; el presidente de la Comuna de Gobernador Sola, Bruno Ascaino; el presidente del Instituto de Promoción Cooperativas y Mutuales (Ipcymer), Ricardo Etchemendy, el subsecretario de Comunas, Mariano Nuñez y el delegado de INAES Entre Ríos, Emiliano Gómez Tutau,La Colonia Productiva, ubicada en el departamento de Tala, jurisdicción de la Comuna de Guardamonte, comprende 2.164 hectáreas decomisadas por la justicia en 2005 en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y pasaron a manos del Estado. En enero de 2019 el gobierno provincial creó la Colonia Productiva Guardamonte, a través de la ley N°10.664, con el propósito de impulsar el desarrollo económico, productivo, social y educativo de la zona y busca alentar la concreción de proyectos productivos, de investigación, sociales, cultural y ambientalmente sustentables.Después de un proceso de selección muy riguroso de la Comisión de Seguimiento de la Colonia Guardamonte, ya hay 19 familias de productores con ocupación plena de sus viviendas, otras 20 familias de Policías viven y prestan servicios en la zona. Se concretaron 13 con proyectos ganaderos y seis hortícolas, apícolas y de aromáticas intensivas y está funcionando un emprendimiento educativo de la Escuela Agrotécnica Nº51.Por su parte, el presidente del Ipcymer, Ricardo Etchemendy, agradeció a los productores “por la confianza que han tenido con este gobierno” y mencionó: “Vinimos con Alexandre para que vea lo que los productores entrerrianos han hecho en este campo recuperado de la provincia. Hemos visto este proceso desde hace muchos años y que el gobernador y los legisladores que llevaron adelante la Ley pudieron armar en esta Colonia Productiva. Hemos fundado algo que lo están mirando los ojos del país”.La cooperativa agropecuaria creada en Guardamonte ya presentó sus papeles para formalizar su labor ante el INAES. Prestará servicios a sus socios y a su vez podrá comercializar lo producido y elaborado.La presidenta de la Cooperativa y productora Apícola, Eladia Weber, manifestó la intención “de seguir trabajando en conjunto con los productores” y explicó: “Vamos despacio sobre pasos firmes y todos juntos. Vamos a tener diferencias seguramente porque somos muchos, pero de a poco nos vamos a ir consolidando como grupo”.Asimismo, agradeció a la ministra y al equipo de trabajo que “tuvo la idea de crear esta Colonia. Espero que esto también sirva de ejemplo para todos aquellos que quieran hacerse de un dinero que no les corresponde”, dijo en cuanto al campo recuperado que hoy es la colonia productiva. “Yo con 50 años nunca pensé tener siete hectáreas de campo, jamás porque no las podía adquirir. Y los chicos jóvenes con más razón porque es muy difícil adquirir una propiedad y que esto siga por varias generaciones es maravilloso”.