Dirigentes de Juntos por el Cambio le contestaron a Etchevehere

Política Etchevehere cuestionó que Frigerio no vive en Entre Ríos y quiere candidatearse

Los diputados nacionales Gustavo Hein y Alicia Fregonese, el presidente del PRO Entre Ríos Eduardo Caminal, y el diputado provincial Manuel Troncoso criticaron duramente las declaraciones del ex ministro Luis Miguel Etchevehere y respaldaron la candidatura de Rogelio Frigerio.Asimismo, sostuvo que “independientemente de las personas, lo que pienso es que con tantos buenos dirigentes que hay en la provincia de Entre Ríos, me parece forzado que venga un dirigente de otra provincia, que no vive en la provincia, a querer ser candidato. No digo que esté prohibido, pero me parece muy forzado. Solo por tener domicilio fiscal acá no puede ser que aspire a ser representante de los entrerrianos, teniendo en cuenta los muchos hombres y mujeres en la provincia que están más que calificados para ser candidatos a legisladores o gobernador”.Al respecto, el diputado nacional de Juntos por el Cambio por Entre Ríos, Gustavo Hein, expresó que "no me sorprenden las declaraciones de Etchevehere. Es de esperar de dirigentes que no aportan al espacio y son oportunistas. Rogelio está trabajando en un proyecto para la provincia. Etchevehere está buscando un cargo".“Desde nuestro espacio político el único que hasta el momento planteó un proyecto transformador para la provincia fue Frigerio, y entendemos que encarna los valores e ideas que buscamos representar cómo partido”, afirmó el presidente del PRO de Entre Ríos, Eduardo Caminal, que además sostuvo “necesitamos más unión y proyectos en Juntos por el Cambio, que es justamente lo que representa Frigerio: consenso y diálogo. Las discusiones que plantea Etchevehere no ayudan a lograr ese objetivo”, concluyó.En ese sentido, otra dirigente que se sumó a las críticas fue la diputada nacional Alicia Fregonese. "Nadie debe acusar con el dedo si alguien es de una provincia o de otra. Conozco hace muchos años a Frigerio, sé de compromiso por la provincia y los entrerrianos", aseguró.Por último, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Manuel Troncoso, sintetizó: "las declaraciones de Etchevehere parecen de un dirigente del kirchnerismo y no de alguien que quiere sumar sus esfuerzos para transformar la provincia”.Cabe recordar que Rogelio Frigerio ocupó el cargo de Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras que Luis Miguel Etchevehere estuvo al mando del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina en el mismo período. Ambos fueron parte del gabinete nacional y ahora, de cara a las elecciones, tomaron distintas posiciones.El exministro de Agroindustria reveló que mantiene conversaciones con distintos sectores, y dijo que hay buena relación con la Coalición Cívica, el PJ, el PRO y la UCR: “Siempre estamos pensando qué puede ser mejor para la provincia, independientemente de las personas”, expresó.En este sentido, aseguró que está “disponible para poder trabajar para la provincia de Entre Ríos, por supuesto, y para cualquier otro lugar, para poder ayudar a solucionar este tipo de cosas. El problema es grande y necesita el trabajo de todos, y un gran esfuerzo de parte de todos. Es algo que siempre tengo en consideración”.