Semáforo epidemiológico: qué medidas estudia el gobierno nacional

Así lo indicaron fuentes de Casa Rosada, que precisaron "al no hacer aperturas tan grandes se puede consolidar la baja de la curva de contagios" que se observó en las últimas semanas, detalla NA.



En ese marco, las mismas fuentes afirmaron que "puede haber alguna pequeña modificación, pero se va a usar como base el decreto 287".



Dado que el presidente Alberto Fernández viajará mañana a la provincia de Córdoba, la medida podría ser explicada en el marco de la actividad presidencial.



El DNU 287, que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 1 de mayo, estableció cuatro fases sanitarias: zonas de bajo riesgo epidemiológico, de riesgo medio, de alto riesgo y de alarma.



De acuerdo a esta normativa, las zonas que se encuentren en alarma epidemiológica deberán tener restringida la circulación nocturna, prohibir las reuniones sociales y suspender las clases presenciales.



Además, explicaron que al ser una renovación de las medidas actuales, no se realizará ningún anuncio exclusivo sobre este tema.



Con la "ley pandemia" bloqueada en la Cámara de Diputados al menos hasta la próxima semana, el Ejecutivo volverá a fijar las medidas restrictivas a través de un DNU, y no se descarta que el mismo tenga alguna medida específica para que se endurezcan las restricciones de ingreso a la Argentina.



No obstante, vale recordar que las fronteras permanecen cerradas para extranjeros que quieran venir al país a hacer turismo, aunque pueden ingresar por motivos laborales con autorización.





NA.