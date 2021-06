Etchevehere cuestionó que Frigerio no vive en Entre Ríos y quiere candidatearse

“Me parece forzado”

El exministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, criticó la candidatura en Entre Ríos del exministro del Interior, Rogelio Frigerio. ¿De qué manera? Puso de manifiesto su “extranjería” en la provincia: “Una persona que no vivió y no vive en la provincia de Entre Ríos, que viene cada dos o tres semanas, da una vuelta, y hace prensa a través de medios que no son de acá, no lo veo como algo que pertenezca a la provincia. Me parece raro. Pero cada uno puede hacer lo que quiera con respecto a las candidaturas”, arremetió el dirigente rural.Etchevehere continuó en su análisis de la candidatura de Frigerio y sostuvo que “independientemente de las personas, lo que pienso es que con tantos buenos dirigentes que hay en la provincia de Entre Ríos, me parece forzado que venga un dirigente de otra provincia, que no vive en la provincia, a querer ser candidato. No digo que esté prohibido, pero me parece muy forzado. Solo por tener domicilio fiscal acá no puede ser que aspire a ser representante de los entrerrianos, teniendo en cuenta los muchos hombres y mujeres en la provincia que están más que calificados para ser candidatos a legisladores o gobernador”.El exministro de Agroindustria reveló que mantiene conversaciones con distintos sectores, y dijo que hay buena relación con la Coalición Cívica, el PJ, el PRO y la UCR: “Siempre estamos pensando qué pude ser mejor para la Provincia, independientemente de las personas”, expresó.En este sentido, aseguró que está “disponible para poder trabajar para la provincia de Entre Ríos, por supuesto, y para cualquier otro lugar, para poder ayudar a solucionar este tipo de cosas. El problema es grande y necesita el trabajo de todos, y un gran esfuerzo de parte de todos. Es algo que siempre tengo en consideración”. Fuente: (Radio UNER Paraná - Entre Ríos Ahora)