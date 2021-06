ATE pidió reapertura de paritarias: exigen “un aumento acorde a la inflación”

ATE realizó un pedido formal al municipio solicitando la reapertura de paritarias. Al respecto, la prosecretaria de Financias de ATE Entre Ríos, Johana Bergone, a Elonce TV que “el pedido fue en vistas a que la pérdida del poder adquisitivo es alarmante”.

“Ya contamos con un salario municipal estructuralmente bajo y con los procesos inflacionarios, los trabajadores tienen hambre porque no pueden cubrir la canasta básica alimentaria, es imposible vivir con un salario de 30.000 pesos”, sentenció.



Según detalló, Bergone en el reclamo que realizaron, plantearon que “se convoque a una mesa para discutir cuestiones sectoriales en diversas áreas. Los trabajos hacen frente a la pandemia y los sectores de salud no percibieron el bono nacional covid. Otro punto en el que hacemos hincapié es en la recategorizaciones de los trabajadores y que se lleven a cabo concursos”.



En este sentido, detalló que “le pedimos al intendente que llame a la mesa de diálogo, se dé un aumento acorde y supere los limites inflacionario”.

Por su parte, Roberto Alarcon, prosecretario general de ATE Entre Ríos, explicó que “pedimos que se adelanten los tramos de negociación porque los trabajadores no llegamos a fin de mes. Estamos muy por debajo de un salario digno y necesitamos una mesa para dialogar sobre las paritarias”.