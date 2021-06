Proyectan “vacunar al 60 o 70% de los mayores de 18 años para septiembre”

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, sostuvo que es "absolutamente alcanzable y posible" que el 60 o 70% de los mayores de 18 años estén vacunados para septiembre con la primera dosis contra el coronavirus."Ya superamos los 15 millones de vacunados y estamos por arriba del 50% de los mayores de 18 años. El objetivo de superar el 60 o 70% es absolutamente alcanzable y posible", dijo hoy en diálogo con Radio Nacional.En tanto, Salvarezza ratificó que "la estrategia del Gobierno nacional" es completar los esquemas de vacunación de dos dosis que 4 millones de argentinos ya recibieron y recordó que la inmunidad "no tiene una fecha límite de 90 días".Al ser consultado por la producción nacional de vacunas, el Ministro precisó que el Laboratorio Richmond se encuentra "esperando que la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y el Instituto (ruso) Gamaleya" aprueben el primer lote que ya se encuentra listo para ser distribuido en julio y recordó que es "muy importante" que fabriquemos en el país.A la vez que calificó como "una alternativa posible" combinar dos vacunas de diferentes laboratorios como está ocurriendo en otros países."La primera dosis dispara el sistema inmune, lo prepara produciendo anticuerpos. Otra vacuna lo que hace es provocar una mayor respuesta. Ante nuevas variantes quizá haya que aplicar refuerzos y trabajar estos temas", remarcó.Por último dijo estar "trabajando fuertemente" en el Programa de Fortalecimiento Científico y Tecnológico de las Universidades del Bicentenario del conurbano bonaerense.El programa lanzado ayer en conjunto con el Conicet destinará más de 750 millones de pesos para que sea posible "la radicación de investigadores, acceder a equipamientos e infraestructura y reforzar el área de investigación"."Hoy en día hay una enorme contribución a los docentes por los miles de estudiantes que no hubieran tenido la posibilidad de estudiar si no fuera por las políticas desarrolladas en los gobiernos de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner) que les permitieron acceder a la universidad y hoy tenemos que reforzarlos a partir de la investigación", sintetizó.