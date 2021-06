Madre de víctima de la tragedia de Once repudió el beneficio que recibió Schiavi

La diputada nacional y madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once, María Luján Rey, repudió hoy el beneficio en su pena que la Justicia le otorgó al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi por haber realizado cursos en la cárcel y consideró que es "injusta" y da "bronca"."Repudiamos esta decisión, entendemos que la ley permite eso, pero hoy la verdad deberíamos repensarlo. El estudio en la cárcel es por la reinserción, pero acá estamos hablando de una persona que por su acción mató a 52 personas", enfatizó la legisladora de Juntos por el Cambio.En diálogo con Radio Rivadavia, Rey cuestionó la decisión judicial y dijo que ese beneficio debería ser para quien se quiere reinsertar en la sociedad, pero señaló que a Schiavi "no le faltaban herramientas"."Me llama la atención que no sepa manejar el Excel. Es muy alejado del sentido común, genera impotencia, bronca", recalcó la madre de Lucas Menghini Rey, fallecido en la tragedia ferroviaria ocurrida el 22 de febrero de 2012."Nunca bajamos los brazos, logramos que se condene a los corruptos y estas situaciones obviamente son un golpe, es injusto", destacó Rey.Sostuvo que no tiene "nada que en contra que estudie" en la cárcel, "pero le reducen 190 días y es un montón"."Que estudie, pero que no implique una reducción de condena, no tienen nada que ver una cosa con la otra, porque Schiavi lo hace para que le bajen la pena, no porque no sabe usar el Excel", se quejó la diputada nacional, que consideró que "la única forma de resarcir a la sociedad es cumplir la condena".Schiavi consiguió anticipar 192 días su incorporación al régimen de libertad condicional gracias a una reducción que obtuvo por "estímulo educativo".Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal número 2, que admitió como válidas una larga lista de cursos que el ex funcionario, condenado por la Tragedia de Once a cinco años y medio de prisión, realizó estando detenido.El último curso aceptado a Schiavi fue el de "Liderazgo trascendente: ampliar la perspectiva del éxito", dictado por la Universidad Fasta."Llegado el momento de efectuar la reducción, por aplicación del estímulo educativo habida cuenta que los cursos realizados por el condenado conllevan una carga horaria total de 2.563 horas reloj", sostuvo el juez Jorge Gorini, a cargo del control de la ejecución de la sentencia."En base a lo analizado precedentemente, le corresponderá de manera proporcional una reducción de 192 días para que transite el Régimen de Progresividad Penal", añadió.