Se postergó por una semana la paritaria de salud y Upcn criticó la decisión

Se suspendió la paritaria de Salud. Hoy, por la mañana llegó a la sede de Upcn, una cédula que posterga la reunión correspondiente al segundo encuentro de las Paritarias Sectoriales de Salud previsto para este miércoles. Dicha reunión se llevará a cabo, el miércoles 30 de junio a las 11 y de manera virtual."Nos llama la atención que no haya habido ninguna explicación ni argumento para que se dé esta situación, evidentemente le esquivan a tratar temas que para nosotros son urgentes", dijo Cristina Melgarejo, dirigente miembro de la Comisión Directiva de UPCN."Nos hace pensar que los trabajadores no están en la agenda del ministerio de salud. Esta no es la manera en la que deben ser abordadas las problemáticas que tienen los trabajadores y que se relacionan directamente con el contexto de pandemia", sostuvo la dirigente.“En este sentido, UPCN va a seguir insistiendo en el refuerzo de personal en los sectores críticos -enfermería fundamentalmente- y en la necesidad de revisar situaciones de reemplazo que hoy no se están dando. Esta problemática obviamente disminuye la planta de trabajadores que prestan servicio y sobrecarga a los que están desarrollando tareas en el lugar de sus compañeros”, indicaron desde el gremio."Los reclamos de salud no pueden esperar una semana porque sí. Estamos en desacuerdo, era una fecha ya pactada en la paritaria. Para nosotros este es un espacio que se respeta y que compromete a todos los que formamos parte de ese ámbito", manifestó Melgarejo y agregó: "Si así se tratan las reuniones, no queremos ni pensar cómo se va a desarrollar la discusión, esperamos equivocarnos y que esto sea una situación eventual, que la trataremos en el próximo encuentro como una instancia que no debe repetirse en estas condiciones, con una suspensión a último momento".“Como los temas que planteó UPCN deben atenderse inmediatamente, desde hoy hasta que se desarrolle la próxima reunión, el Sindicato solicitará que se lleven a cabo encuentros técnicos o un avance, para llegar al miércoles con al menos una definición rápida sobre ciertas cuestiones”, anticipó.Finalmente, Upcn consideró que “el ámbito de la paritaria sectorial es en el cual se deben mejorar las condiciones laborales para los compañeros y compañeras, si no hay decisión ni voluntad política, difícilmente se solucionarán los reclamos de las y los trabajadores de Salud”.