Debate por la hidrovía: “Es una oportunidad histórica", dijo Rodríguez Signes

En cuanto al debate por la hidrovía, en el marco de Consejo Federal, el fiscal de Estado, valoró que "lo muy bueno en este proceso, es que por primera vez en 25 años las provincias directamente interesadas tenemos la oportunidad de hacer nuestros planteos formalmente en un expediente administrativo, para que se consideren nuestras posiciones a la hora de contratar el dragado del río Paraná”.



Destacó que esa posibilidad "no tiene precedentes, y es una oportunidad realmente histórica", porque "nunca tuvimos la posibilidad de discutir qué pasa con la navegabilidad del río Paraná”. Planteos de Entre Ríos Respecto de la provincia, indicó que “nosotros planteamos nuestra posición, que es simple: conexión de los puertos entrerrianos a la red troncal de navegación, y por el otro lado, dragado, el mismo dragado, la misma profundidad que tiene Rosario, la tiene que tener Diamante”. En ese sentido, mencionó que Santa Fe “plantea lo mismo por lo que coincidimos”. Y por el otro lado, mencionó “la garantía de navegabilidad por el Paraná Guazú para poder salir desde Ibicuy directo al río De la Plata y poder tener esos dos puertos Diamante e Ibicuy con el calado máximo admitido en Entre Ríos, para enganchar a Entre Ríos en el comercio exterior”.



Sobre la necesidad de crear un ente de control, el Fiscal de Estado, opinó que “el tipo de control aduanero tributario, tiene que ser compartido con el Estado Nacional, Aduana, Afip, Dirección General de Impuesto”, y que las provincias integren un órgano de control de la ejecución del contrato, “no solamente de lo que se comercializa, sino de la materia que se draga. Es decir, donde se dispone cuánto se draga realmente y, que entonces, la remuneración del contratista sea una remuneración justa”.



“Nuestro planteo es que Entre Ríos se convierta en una plataforma logística regional. No solamente entrerriana, sino regional de la Mesopotamia, del Noreste Argentino, de Brasil, Paraguay y de Bolivia”, valoró y señaló: “Estamos frente a eso, es un planteo inicial y que después se tiene que complementar o continuar con infraestructura portuaria y ferroviaria”.



En ese sentido se refirió a la línea Urquiza, “olvidada, porque acá hablan del Belgrano carga como si el país terminara en Rosario o Buenos Aires y nosotros tenemos la línea Urquiza que recorre toda la Mesopotamia Argentina. Y por supuesto los accesos viales”, aclaró.



Entonces, “un sistema logístico inteligente que permita en un plazo a Entre Ríos capturar cargas, barcos, en el sentido de que utilicen la plataforma de Entre Ríos hasta para hacer la carga y descarga”, valoró que significa, “una palanca de desarrollo enorme, una gran oportunidad para la provincia de Entre Ríos. Además, de otras obras que están planteadas por el gobierno y que lo está llevando adelante, por ejemplo, el cierre Norte, y todo lo que es infraestructura de gas”. Gran oportunidad Por otra parte, Rodríguez Signes explicó que todas las facultades en materia de navegación, “fueron delegadas en el gobierno nacional, que, a través de la Prefectura, Aduana, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, fue absorbiendo todo lo que es la política de navegación portuaria”.



Así, en los años ´90 “se transfirieron los puertos situados en Entre Ríos, porque eran puertos nacionales, a las provincias y se licitó este contrato vigente que la provincia de Entre Ríos no tuvo ni arte ni parte, y que beneficia claramente a las empresas ubicadas alrededor del complejo portuario oleaginoso, industrial y financiero de Rosario”, y al respecto mencionó que ese puerto, “monopoliza prácticamente el comercio de granos”.



Detalló que allí se transportan alrededor de 5.000 barcos por año, y de 3.500 camiones por día, “entonces todo este sistema objetivamente beneficia a las terminales que están allí, indefectiblemente privadas, ahí no hay participación pública en este complejo. Y sucede ahí, no solo porque Rosario es una ciudad importante, sino porque el contrato vigente establece 34 pies de dragado hasta ahí, y de ahí para arriba están Diamante, y el puerto santafesino, ambos públicos”.



Aclaró que dio toda esa información para poder afirmar que "esta es la gran oportunidad que tenemos, con la creación del Consejo Federal de la Hidrovía, para que cada provincia haga su planteo”. En ese marco, advirtió: “Estemos atentos, no hay que distraerse, hay muchos intereses legítimos, algunos contrapuestos a lo público”. Energía Asimismo, el fiscal de Estado destacó el avance de la provincia en materia de energía: “Entre Ríos es una provincia muy interesante porque tiene una estructura de distribución de energía eléctrica” y un sistema de gas “como muy pocas provincias tienen. No hay tantas provincias que tienen un gasoducto que llega casi a todas las localidades”, valoró.



Rodríguez Signes reconoció que “se han hecho cosas”, y agregó: “El Estado nacional ha hecho mucho en esa materia, falta coordinar lo que ha hecho el Estado nacional con la provincia”.



El fiscal destacó que "todos los planteos que hemos realizado, formalmente y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Leonardo Cabrera, que es un funcionario entrerriano, y esa es una señal muy fuerte de voluntad política".



Recordó que Cabrera fue presidente del Ente Portuario Concepción del Uruguay y del Ente Portuario Ibicuy, del Instituto Portuario Provincial y está al frente de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que encabeza este proceso contractual de hidrovía. "Así que para nosotros que más podemos pedir, que un funcionario entrerriano sea el encargado del proyecto", apuntó.



El funcionario adelantó que entiende necesaria una concesión temporaria hasta generar el definitivo llamado a licitación para la explotación de la hidrovía "es necesario, porque el contrato venció el 30 de abril y el gobierno nacional le dio un plazo de 90 días más a este contrato para poder licitar. De ese plazo ya transcurrió dos tercios y los pliegos todavía no están terminados. Por lo tanto, se van a cumplir los 90 días y los pliegos no van a estar hecho todavía". Y explicó que "el gobierno eligió un camino muy participativo, acá hay sindicatos, universidades, provincias, empresas, cámaras, organizaciones ambientales participando en el Consejo Federal de Hidrovía".



Apuntó que le parece "muy bien que todos se involucren, en más creo que en el Congreso hay una sesión para crear una comisión bicameral de seguimiento, está muy bien eso".



Por último, agregó que "respecto al gobierno anterior, ellos habían comenzado con el proceso, lo que pasa es que no lo habían encarado como este gobierno. Ellos encargaron un trabajo de consultoría a una empresa privada que básicamente tomó el contrato actual y le hizo algunas correcciones pero el esquema era el mismo que el actual vigente, es decir que el dragado era hasta el puerto de San Martín y para Entre Ríos es ampliamente negativo, nosotros pretendemos que salgamos de ese embudo que es Rosario".