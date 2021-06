El viernes vence el DNU y esperan que esta semana se trate la “Emergencia Covid”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, expresó su confianza en que la Cámara de Diputados trate esta semana la ley de Emergencia Covid-19 y "logre la sanción" antes del vencimiento, el viernes próximo, del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo que determina las medidas actualmente vigentes para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus en el país.



"Tenemos expectativas de que la ley -de Emergencia Covid-19 se trate esta semana y que logre la sanción", aseguró Cafiero en una entrevista publicada por el diario Página/12.



De esta manera, el jefe de Gabinete de ministros hizo referencia al proyecto del Poder Ejecutivo que cuenta con media sanción del Senado y que la Cámara baja podría convertir en ley esta semana, antes de que este viernes, 25 de junio, venza la vigencia del DNU que establece las actuales restricciones frente a la pandemia de coronavirus.



Se trata del proyecto de ley de Emergencia Covid-19, también denominado "Ley Semáforo Sanitario", que será el marco normativo que reemplazará a los DNU dictados hasta el momento por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la Covid-19 y que regirá la gestión de la pandemia en cada región, de acuerdo con parámetros epidemiológico y sanitarios preestablecidos.



Entre esos datos que tendrán en cuenta las regiones para definir las medidas que aplicarán figuran "la incidencia de contagio, la cantidad de fallecidos y la ocupación de camas de terapia intensiva".



Para avanzar en la sanción de este proyecto, las autoridades del bloque oficialista de la Cámara de Diputados -que conduce Máximo Kirchner- mantienen conversaciones con las bancadas provinciales para lograr los votos necesarios, ya que la oposición y algunos aliados anticiparon su rechazo a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.



Si bien en el Frente de Todos aspiran a realizar la sesión esta semana, el oficialismo debe lograr antes la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, que vence este miércoles 23 de junio.



Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, que conduce Mario Negri (UCR-Córdoba), adelantaron que "aún no hay una decisión tomada" respecto a la renovación del protocolo pero, estimaron, que entre esta tarde y mañana se terminaría suscribiendo una nueva prórroga de ese sistema.



Fuentes parlamentarias advirtieron que, además de la renovación del protocolo remoto, otro de los inconvenientes para realizar la sesión esta semana es que aún se deben hisopar los legisladores para participar en forma presencial y todavía no está la citación oficial de la Cámara baja al plenario.



En declaraciones a Télam, el diputado del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, no descartó que la Cámara baja sesione esta semana, al destacar la importancia de "tratar el proyecto que mandó el presidente" Alberto Fernández, que contempla "una serie de parámetros para regular las aperturas y restricciones en base a indicadores objetivos".



"Algunos dirigentes de la oposición se han quejado del contenido de los decretos del Presidente y, ahora que está la oportunidad de considerar el tema en el Congreso, se niegan a tratarlo. Esperamos la convocatoria a sesión para que, en definitiva, los argentinos vean que el Congreso está tratando este tema y que las medidas que se van disponiendo son en base al tratamiento que le dio el Congreso", aseveró Casaretto.



"Es más una cuestión política que una necesidad", aseguró a Télam el diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), al señalar que "no hay demasiado tiempo para la organización de los viajes y realizar además el hisopado".



En esa misma sesión, el oficialismo aspira a debatir además el proyecto de ley que modifica el monotributo, que elimina el pago del retroactivo a enero pasado, por lo que comenzará a regir desde julio próximo, y actualizará las categorías que conforman el régimen.



La iniciativa, presentada hace una semana por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, recibió dictamen la semana pasada, luego de sumar las firmas del interbloque de Juntos por el Cambio, de Córdoba Federal y del Frente de la Concordia misionera.



Con este proyecto se busca dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas que suman un total de 4.080.151 contribuyentes; de los cuales 1.592.466 (39%) se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y 2.487.685 (61%) en el resto del país.