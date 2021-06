El Radicalismo tendrá candidato a presidente y a gobernador en Entre Ríos

Integrantes de Alternativa Radical, sector interno del radicalismo entrerriano, mantuvieron una reunión con el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con el que intercambiaron distintas posiciones y opiniones sobre el futuro del radicalismo y de Cambiemos. También participó de la reunión el Dr. Hector Lebensohn.



Morales expresó que ha llegado el momento de tomar los cuatro años anteriores como experiencia y poner de pie al radicalismo en todo el país.



A su turno, el ex diputado nacional, Fabián Rogel, expresó que “hace tiempo que desde Alternativa Radical advertimos que el radicalismo tiene dos problemas: uno, es su pérdida de identidad y su sesgo centroprogesista. Y, en segundo lugar, la pérdida de su vocación de poder. Sin candidatos a presidente y a vice en dos elecciones generales, no se advierte ningún tipo de vocación de poder”.



Morales coincidió plenamente con el diagnóstico y manifestó: “No podemos estar simplemente observando la interna del Pro”. El gobernador jujeño confirmó que él está dispuesto a armar con todos los dirigentes del radicalismo del país una propuesta y ser candidato a presidente de la Nación en el 2023.



Por su parte, la diputada provincial Sara Foletto, que también participó de la reunión, manifestó que “desde Alternativa Radical, vamos a colaborar en recuperar esa vocación de poder y que en Entre Ríos tendremos una propuesta y un candidato a gobernador radical, que a su vez ayude a la propuesta nacional y al candidato a presidente”.



Morales informó que el radicalismo tendrá un candidato a diputado nacional que encabece la lista en la Provincia de Buenos Aires, y que habrá candidatos a diputado nacional radicales en la Capital Federal. Que aspira a que “en todos los distritos electorales, el Radicalismo tenga candidatos a gobernador que permitan construir esta idea distinta, de un sesgo centroprogresista y una propuesta a presidente y a vice desde el radicalismo para fortalecer y darle otra dinámica y otro perfil a Cambiemos”.



Acompañó a Fabián Rogel y Sara Foletto, además del Dr. Hector Lebensohn (único hijo de Moises Lebensohn), el ex concejal de Paraná, Marcelo Milano.