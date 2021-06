Massa:" Llegada de Biden nos abrió puertas a nueva etapa en relación bilateral"

"Los acuerdos van a estar cerrados cuando el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía sientan que están cerrando un deal (acuerdo) favorable para Argentina", aseguró el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, desde Nueva York donde disertó invitado por el Consejo de las Américas.



Lo recibió Susan Segal, quién fue la anfitriona del encuentro que se llevó a cabo en español.



"Nuestra responsabilidad es que en términos de pagos, plazos y sustentabilidad tengamos la responsabilidad de mirar no solamente el presente sino el futuro". La estrategia de las negociaciones con el FMI las equiparó a la restructuración de la deuda privada.



Afirmó que existe la convicción de tener una mirada de largo plazo y no de oportunismo en el sentido "de cerrar cualquier acuerdo porque total lo va a arreglar el otro" (en referencia a que las consecuencias las enfrentará el próximo presidente).



Massa se sumó a las críticas referidas al FMI por lo que se considera su intransigencia a condonar intereses de los préstamos.



"Este es un tema que los países que están en el Board (directorio) lo tienen que revisar", afirmó Massa.



Defendió a los acreedores privados que cedieron en plazos, capital y tasa para afirmar que: "Es lógico que el principal instrumento de ayuda a los países (FMI) sirva para también para darle instrumentos mejores a los países ". Previamente recordó que esa es justamente la finalidad del Fondo.

"Es ilógico que la Argentina pague un castigo de sobretasa, es ilógico que no podamos tener una curva de vencimientos razonables, es ilógico que no tengamos la posibilidad de trabajar con los Derechos Especiales de Giro", reclamó.



nticipó -aunque sin dar precisiones- que los respaldos recibidos tanto en los Estados Unidos como de otros países, "nos va a llevar a que Argentina pueda avanzar en un acuerdo razonable para Argentina".



El auditorio compuesto básicamente por representantes de empresas y de grupos inversión, buscó obtener precisiones respecto al futuro económico de la Argentina.



Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Club de Paris, el clima de negocios, los próximos proyectos de leyes a ser aprobados y los problemas con Pfizer fueron básicamente los ejes de las preguntas.



Preguntado sobre Pfizer, Massa evitó mencionar su nombre argumentando que "no me gusta hacer propaganda porque no soy visitador médico", bromeó, para luego dar a conocer que "además hay tres laboratorios que tienen alguna dificultad en el marco normativo de la ley".



"El Presidente tiene la convicción de trabajar con buena voluntad para que los argentinos tengan todas las vacunas que necesiten y quieran" comentó y agregó que "estamos encontrando un camino de solución sin necesidad de reformar la ley", aunque no dio detalles.



Insistió que "para resolver el tema vacunas estamos muy bien encaminados", aseveró el legislador y dijo que la "recuperación económica de Argentina va a emerger si estamos unidos y vacunados", afirmó.



La disertación Massa tuvo más eje en los temas económicos y en este sentido comentó que el Parlamento, en el corto plazo, aprobara leyes vinculadas al sector de hidrocarburos, automotriz y de Etiquetado Frontal.



Asimismo, dijo que se está trabajando en un proyecto de Ley que permita reemplazar planes asistenciales por trabajo y capacitación para "volver a la cultura de trabajo".



Respecto a la posición de Argentina sobre la problemática de Nicaragua, volvió a ratificar: "No hay doble estándar frente a los derechos humanos.

Donde hay presos políticos, los países tenemos que actuar y no nos podemos hacer los distraídos. No hay derechos humanos de primera y de segunda. Si hay presos políticos en Nicaragua, Argentina tiene que hacer sentir al máximo su voz más allá de la discusión de los ámbitos" e instó a "levantar la voz".



Luego de este encuentro con el Council, Massa culminaría su gira en los Estados Unidos visitando al ex presidente Bill Clinton.