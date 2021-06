Bordet: "Superé el Covid porque hay gran equipo de salud en nuestros hospitales"

Su estado de salud tras estar internado por covid-19

El gobernador Gustavo Bordet dialogó con el programa, de, sobre diversos temas que atañen a la actualidad de la provincia de Entre Ríos, su economía, el sistema de salud y la sociedad.y expresó que "epero cuidándome mucho porque la neumonía bilateral persiste, tengo que seguir tomando anticoagulantes por algún trombo que se me formó en su momento cuando atravesé la etapa más crítica del covid-19. La respuesta desde lo físico está siendo muy buena,resolviendo los problemas que se nos presentan en la gestión. Cuando la salud me lo permita seguiré recorriendo la provincia".por ningún motivo, es la primera vez que me pasa y con un cuadro que se presentó complejo.Pude ver y constatar cómo el personal de salud atiende a quienes están afectados por la enfermedad. Nuestra salud pública es un ejemplo", dijo.Asimismo, remarcó que "cuando habilitamos el hospital de la Baxada, que había estado sin funcionar mucho tiempo, nunca pensé que me iba a tocar estar en una de esas salas con esta enfermedad. Desde nuestra salud pública, como gobernador y vecino de la provincia, me siento orgulloso de que los hospitales puedan brindar la atención a cualquier persona, todos tienen el mismo trato, atención y costado humano. Agradezco al personal de la Baxada, pero también a todo el personal de salud que trabaja en todo el territorio entrerriano. He estado recorriendo los diversos hospitales y veo el compromiso, el profesionalismo"."Estuve con oxígeno. En el momento que detecté la fiebre llamé al hospital, me hice hisopado y el médico decidió internarme. El oxígeno luego fue disminuyendo a medida que fui pasando la enfermedad.y cuesta la vida a muchos seres queridos. Pido que se refuercen los cuidados de distanciamiento", agregó., de mi mujer Mariel que ha estado permanentemente a mi lado, y mis hijas. No son situaciones fáciles. Uno reflexiona mucho cuando pasan este tipo de cosas. Estuve trabajando mucho resolviendo temas urgentes, como la decisión de no prorrogar la ley de emergencia. Hay un tiempo después de tener una afección tan grave. Estoy haciendo la recuperación con especialistas"."Me gustaría estar recorriendo el territorio, pero hasta que no tenga el alta definitiva y no esté bien completamente de salud priorizaré estar trabajando desde casa para evitar cualquier recaída. Tengo que tomar anticoagulantes durante seis meses, secuelas siempre quedan y uno prioriza las recomendaciones de los médicos".y señaló que "hoy queremos vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. La vacuna protege y hace que no sea de gravedad la situación, pero queda demostrado que siguen los contagios. Son tiempos de cuidarnos y pensar en los demás.Se ha vacunado con un programa estableciendo las prioridades por grupos etarios. Hoy estamos vacunando gente sin comorbilidades entre 40 y 49 años. Vacunamos personal estratégico, hay más de 30 mil docentes vacunados, lo mismo ocurre con el personal de Seguridad. Se trabaja seriamente. Además del personal de salud que aplica las vacunas hay una logística de voluntarios, por lo general estudiantes universitarios, y cumplen una tarea magnífica. Hoy quien se va a vacunar lo hace con normalidad, fluidez y sin demora. Estamos incrementando el nivel de vacunación porque llegan muchas vacunas. En la medida en que recibamos vacunas vamos a vacunar a la mayor cantidad de personas posibles. Entre Ríos superó las 500 mil dosis aplicadas", resaltó.Por otra parte,Hoy tenemos vacunados con las dos dosis,A medida que vamos recibiendo las dosis, las vamos aplicando inmediatamente".Por otra parte, y ante la consulta, el gobernador de la provincia Gustavo Bordet, en diálogo con el programa, afirmó: "Tengo un trato cotidiano con el Presidente, nos conocemos desde mucho antes de que sea candidato a presidente. Tenemos una relación muy cercana, hablamos por WhatsApp, siguió todo el transcurso de mi internación, permanentemente. Los últimos temas que hablamos con el Presidente fue sobre la pandemia, lo central y medular, que hoy nos preocupa", dijo.Por último,". Elonce.com.