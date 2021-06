Ante las nuevas variantes, equipos de salud organizan estrategias preventivas

Federación y Compromiso



Entre otros puntos, junto a la vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, se trabajó sobre el Plan Operativo2020/2021, la situación epidemiológica y sanitaria, y el Plan Rector de Vacunación y su avance en los diferentes grupos, las proyecciones y estrategias para optimizar su cobertura. También se analizó el proceso de ingreso a la provincia de viajeros y el fortalecimiento de la sanidad en las fronteras, y las tareas de los equipos de salud itinerantes y de la Sala de Situación.Participaron del encuentro, por la cartera sanitaria nacional, el secretario de Calidad de Salud, Arnaldo Medina; el subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización, Alejandro Costa; la subsecretaria de Articulación Federal, Verónica De Cristófaro; la directora de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte; el director de Sanidad de Fronteras, Diego Di Giano; y la directora de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Frontera, Claudia Madies.Durante la apertura de la jornada, la vicegobernadora Stratta, tras agradecer la presencia de autoridades de los equipos sanitarios nacionales y provinciales “que están dando batalla a esta pandemia que está asolando y azotando al mundo”, transmitió el saludo del gobernador que continúa reponiéndose tras haber sido afectado por el Covid."Nuestro gobernador siempre ha tenido, desde su primer día de gestión, a la salud como parte de la agenda pública", dijo Stratta y recordó que Entre Ríos fue una de las primeras provincias que formó el Comité de Emergencia y que tomó decisiones en torno a la pandemia. Dijo que “esto tiene que ver también con maravilloso equipo humano y con lo vacación y decisión política de acompañar y de escuchar que ha tenido siempre nuestro gobernador para tomar las mejores decisiones y a tiempo".Destacó asimismo la importancia de la planificación, la organización y la articulación "que se ve plasmada en cada una de las decisiones que se vienen tomando en el ámbito nacional y que se federalizaron". En este sentido valoró la recuperación el Ministerio de Salud por parte de la gestión nacional, como así también “la federalización de las decisiones y de saber escuchar”.Hizo referencia a la importancia de la planificación y la organización y remarcó que no hubo ningún entrerriano o entrerriana que se quedara sin atención en la provincia, lo que “tiene que ver con mucho compromiso y mucha convicción de quienes atienden y enfrentan esa situación, poniendo lo mejor de nosotros y estar a la altura de las circunstancias".Por otro lado, consideró como "muy importante" el encuentro realizado en la fecha y aseguró que esta actividad "tiene un impacto positivo para cada uno de los presentes porque refuerza el compromiso y hace que nos sintamos respaldados y que trabajamos en equipo y con un horizonte".Tras remarcar la tarea realizada y la importancia que tienen la vacunación, aunque advirtiendo de que es no por sí sola la solución, expresó: "Creo que es mucho lo que hemos hecho y lo que hemos recorrido, pero también son enormes los desafíos que tenemos por delante”.Finalmente, Stratta agradeció"porque no nos sentimos solos y porque esa rectoría, este compromiso, esta convicción y esta entrega se ve materializada en la provincia de Entre Ríos. Siempre tuvimos ese acompañamiento y la convicción de fortalecer el Estado".Lo mismo expresó para el nivel provincial al decir que el equipo de Salud “no está solo en Entre Ríos porque hay un gobernador que escucha y un equipo de gobierno que acompaña las decisiones y que trabaja fuerte para que esas decisiones puedan acatarse en la sociedad y que la sociedad puedan acompañar con mucha responsabilidad este tránsito tan difícil que tenemos en este contexto de pandemia”, completó la vicegobernadora.Por su parte, Arnaldo Medina manifestó su “alegría” por participar de esta actividad, y apuntó: “. Estamos asumiendo esta responsabilidad con orgullo de hacerlo, porque hay que estar, hay que ser protagonista y porque lo necesita nuestra patria y nuestra gente", subrayó el secretario nacional de Calidad de Salud.Admitió que "son momentos muy difíciles y probablemente vengan momentos tanto más difíciles todavía, pero ya sabemos que hay una salida, vemos una luz al final, estamos cerca, y cuando estamos en una situación como esta es cuando más fuerza y empeño tenemos que poner para que todo termine de salir como deseamos y como lo necesita nuestra gente, la provincia y el país".Aseguró que "venimos con una mirada muy fuerte hacia el futuro" y "esta posibilidad de ser protagonistas en la historia en un momento como este, nos lleva a estar de alguna manera en el ojo de la tormenta en el área Salud, pero también es una oportunidad histórica de ver las falencias que tiene nuestro sistema”.En ese sentido, hizo notar que “se está hablando de reformas del sistema de salud, de poder integrarlo más; y si hay algo que ha demostrado la fragmentación de nuestro sistema de salud es esta pandemia. Por eso es tan importante que también volquemos a la agenda todo el bagaje de lo que significa integrar y mirar el sistema de salud de cara al futuro"."De hecho, nuestra ministra ha planteado en el último Cofesa darle un espacio muy importante a lo que no es Covid, de empezar a hablar de la pos pandemia, porque este es el momento de empezar ya a plantearlo y en base a esta experiencia poder mirar nuestro sistema de salud hacia el futuro. Estamos cansados, muy tensionados pero también con un gran optimismo y una dosis muy fuerte de esperanza por lo que viene y por todo lo que nos queda por hacer y protagonizar en esta transformación del sistema de salud”, acotó.Tras presentar a los integrantes del equipo que lo acompañó en la jornada, el secretario de Calidad en Salud comentó que "el control de fronteras es una de las preocupaciones que traemos y sobre lo que estuvimos hablando ayer con parte del equipo"."En este tramo,", sostuvo el funcionario y agregó: "Tenemos muy bien controlados los puntos de ingreso. En eso hemos avanzado muchísimo pero no es suficiente. Lo más importante es poder controlar un poco más los aislamientos y en eso están trabajando muy bien en esta provincia. Necesitamos la ayuda de otros sectores por fuera de Salud, como fuerzas de seguridad, y lo estamos articulando", manifestó finalmente Medina.A su turno, la ministra Velázquez dio la bienvenida a los presentes y les agradeció el acompañamiento. "Es un gran orgullo que nuestras autoridades nacionales puedan acompañarnos en esta jornada que seguramente será productiva. Es una satisfacción tener un equipo que preside nuestra ministra de Salud a nivel nacional y que ha marcado desde el inicio, conjuntamente con nuestro querido Ginés, una rectoría y una presencia de este Estado que articula interjurisdiccionalmente con las provincias, respetando nuestra capacidad resolutiva pero también las realidades federales, y lo ha hecho con un sentido de equidad y de inclusión desde el inicio de la pandemia hasta el día de la fecha", afirmó."E", continuó diciendo la funcionaria, quien agregó que "hemos puesto todo el trabajo, todo la estrategia, todas las tácticas y el valor humano, pero también con responsabilidad, profesionalidad y con un sentido ético del valor de la salud para todos los entrerrianos y entrerrianas", completó la ministra Velázquez.