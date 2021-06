Giano ponderó la decisión de Bordet de no prorrogar ley de emergencia

Política Bordet anunció que no prorrogará la ley de emergencia en la provincia

El gobernador Gustavo Bordet anunció ayer que no prorrogará la ley de Emergencia Solidaria en la provincia de Entre Ríos. “La aplicación de esta ley nos abre varios interrogantes para el futuro de nuestra provincia”, anticipó el mandatario entrerriano y auguró que “serán fruto de un debate que tenderemos en la Legislatura para poner condiciones de equidad".el senador Ángel Giano en relación al “aporte del 5% de trabajadores y jubilados, y el aumento del impuesto a los bancos, droguerías y grandes extensiones de tierra”.Al destacar “la posibilidad de brindar previsibilidad”, Giano destacó que “se cumplirán con los compromisos del Estado provincial, pagar sueldos y aguinaldo en tiempo y forma a más de 150.000 familias que dependen del Estado provincial, además de seguir fortaleciendo el sistema sanitario, el que no ha colapsado y ha estado a la altura de la pandemia, la continuidad de las obras públicas y el fortalecimiento de los lugares donde se brinda asistencia alimentaria”.“Pese a que la pandemia no terminó, la Provincia tendrá la posibilidad de, con sus propios recursos, poder darles a quienes dependen del Estado provincial, la tranquilidad de que hay un gobierno que está presente”, resaltó.Respecto a la posible reforma del sistema previsional, Giano indicó que “el gobernador planteó las inequidades, lo que refiere a que el Poder Judicial que tiene la posibilidad de contar con los aumentos que brinda la Corte Suprema de la Nación por una ley que oportunamente se sancionó en la Legislatura entrerriana, pero se jubilan por la Caja provincial. Entonces, ahí hay un desfasaje o compensación en la que habrá que trabajar”.El legislador estimó que el gobernador se reunirá con las autoridades del Poder Judicial y quienes representan a los trabajadores, funcionarios y magistrados “para analizar cómo esta inequidad se puede solucionar”.