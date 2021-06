Fernández recordó a Güemes y se comprometió a trabajar por la unidad del país

El presidente Alberto Fernández rindió hoy homenaje a la memoria del prócer salteño Martín Miguel de Güemes, lo puso como ejemplo a seguir frente a la pandemia de coronavirus y le “prometió” trabajar por un país federal y por la unidad de los argentinos.Acompañado por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el Jefe de Estado encabezó esta mañana el acto central de homenaje por el bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes.“Hoy es un día propicio para que yo, le jure al General que, en medio de la pandemia, voy a trabajar incansablemente para que la salud de cada argentino y argentina esté preservada. Para que le jure que su muerte no ha sido en vano y voy a trabajar por reconstruir un país federal, donde no haya un país central y una Argentina periférica”, señaló Fernández.Durante su discurso, el Presidente repasó buena parte de la biografía del líder militar y gobernador salteño, que participó de la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas de la primera década de 1810 y que tuvo un rol central en el sostenimiento de la frontera norte durante la guerra de independencia contra el Imperio Español.“Murió luchando junto a su pueblo, pidiéndoles que no cedan, rechazando el chantaje de los que lo habían mandado a matar”, recordó el mandatario.Fue entonces cuando señaló que “hacer Patria es tener convicciones que no sean vulneradas por los poderosos que intentan comprarlas” y añadió: "Hacer Patria es rechazar el veneno de la corrupción que proponen los poderosos”.Asimismo, en su mensaje, Fernández afirmó que “en momentos tan horribles, donde la enfermedad y la muerte acechan” trabajará “para que nos vacunemos todos, que cada argentino deje de vivir con el miedo de que un virus se meta en él y que termine con su vida”.Previamente a los discursos, Fernández y la comitiva colocaron una ofrenda floral en el monumento que recuerda al prócer en la Ciudad de Salta.Antes del acto, el Presidente, acompañado por el Gobernador y la intendenta Bettina Romero, asistió a la Catedral Basílica de Salta, donde se descubrió una placa y se realizó una invocación religiosa.

Fernández arribó anoche al aeropuerto internacional de la provincia y a la medianoche participó del primer homenaje que se realizó en el monumento que recuerda al general salteño, donde presenció la tradicional Guardia bajo las Estrellas.Esta mañana, por razones climáticas, debió suspenderse el acto de homenaje previsto en La Cañada De La Horqueta, lugar donde falleció Güemes.