El oficialismo buscará emitir dictamen al proyecto sobre Monotributo

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará hoy en la comisión de Presupuesto y Hacienda emitir dictamen de mayoría al proyecto de actualización del monotributo, que elimina el pago del retroactivo en el aumento del impuesto que regirá desde julio próximo y actualiza las distintas categorías que conforman el régimen.



La comisión, que preside el legislador del Frente de Todos, Carlos Heller, fue citada para las 15 para avanzar en el despacho de esta iniciativa presentada por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner.



En caso de que se firme el dictamen, las principales autoridades del bloque mayoritario de la Cámara baja analizan llevarlo al recinto la próxima semana, en una sesión que se realizaría entre el miércoles y el jueves.



"Tomamos la decisión de bajarle la cuota del monotributo a 4 millones de argentinos a partir del impulso de la ley de recategorización y eliminar toda la deuda que se había generado por los cambios de categoría de la última ley”, señaló Massa en declaraciones periodísticas al hablar sobre la iniciativa.



El proyecto retrotrae el pago del retroactivo con lo cual los los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.



La iniciativa también fija que en julio también se pondrá en vigencia una nueva actualización de escalas con un criterio progresivo, que incrementa en un 77% respecto de diciembre de 2020 el tope para la categoría A, por ejemplo.



A lo largo de la iniciativa se fija los incrementos que tendrás escalas en las cuales las mas bajas podrán duplicar los montos de facturación.



Otro punto central es que aquellos que se excedieron de la facturación prevista en su categoría podrán permanecer en el régimen siempre que no superen la facturación de5,55 millones anuales y un patrimonio de hasta 6,5 millones de pesos.



Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual, para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.



Para el caso de las categorías más altas de la E a la K, deberán pagar una "cuota especial" por única vez.



Con este proyecto se busca dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas que suman un total de 4.080.151 contribuyentes; de los cuales 1.592.466 (39%) se encuentran en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y 2.487.685 (61%) en el resto del país.



Por otra parte, la comisión de Presupuesto y Hacienda debatirá un proyecto destinado a ampliar las exenciones en los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para los activos de inversiones financieras en moneda nacional.



El objetivo del proyecto es establecer medidas de incentivo de carácter tributario, a los fines de fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en moneda nacional.



En la iniciativa se exime del pago de Ganancias a los intereses originados en los depósitos concretados en instituciones financieras en moneda nacional, así como para los intereses y rendimientos producto de la colocación de capital en instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva.