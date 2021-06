Legisladores destacaron decisión de Bordet de no prorrogar ley de emergencia

Política Bordet anunció que no prorrogará la ley de emergencia en la provincia

Los bloques de senadores, senadoras, diputados y diputadas del Frente Justicialista Creer Entre Ríos manifestaron su apoyo a la decisión del gobernador Gustavo Bordet de no prorrogar la vigencia de la ley de emergencia en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional en la provincia, cuyo plazo inicial vence el 30 de junio. La norma contempla la posibilidad de una extensión de seis meses, que el Ejecutivo provincial no utilizará.“Con mucho orgullo podemos decirle hoy a los entrerrianos y las entrerrianas que su gobierno provincial utilizó esta herramienta, junto a otras decisiones de gestión, para darle sustentabilidad a la provincia en medio de un contexto inédito e imprevisible”, se indicó en una declaración conjunta.En el mismo sentido, se destacó que los 2.000 millones de pesos adicionales que surgieron de la aplicación de esta ley fueron invertidos en el sistema de salud, en políticas sociales, de seguridad y en el sistema previsional en el marco de la pandemia.También indicaron que gracias a las políticas de austeridad y a la mejora en la calidad del gasto público, la provincia pudo incrementar la inversión total en lo que va de la emergencia sanitaria en casi 4.000 millones de pesos. Destacaron además que la renegociación de la deuda provincial que se llevó adelante permitió también un alivio en las finanzas.“Por eso agradecemos a entrerrianos y entrerrianas haber comprendido la situación en la que nos puso la pandemia y felicitamos al gobernador Gustavo Bordet por respetar la palabra empeñada, como siempre lo hace, en cuanto a no extender la vigencia de la ley si no resultaba necesario”, se indicó en la declaración.“Hoy la prórroga de la ley no hace falta y eso es producto de políticas públicas serias llevadas adelante en un contexto absolutamente adverso, lo que nos llena de orgullo y satisfacción”, añade el texto.