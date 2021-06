Dictamen favorable al proyecto que promueve el acceso gratuito al agua de red

Este miércoles se reunieron de manera conjunta, mediante plataforma virtual, las comisiones de Salud, Medioambiente Humano y Drogadicción que preside la senadora Nancy Miranda (Federal-Frente Justicialista), y la de Legislación General que encabeza, la senadora Claudia Gieco (Diamante - Frente Justicialista) para tratar el proyecto promueve el acceso gratuito al agua de red apta para el desarrollo humano (Expediente N° 23946). En su artículo 1, expresa que "los establecimientos radicados en la provincia que detentan autorización por parte de la autoridad competente para realizar actividades de prestación de servicios de venta de comidas y bebidas al público, ya sea en forma permanente, discontinua u ocasional, que cuenten con el servicio de agua potable de red apta para el consumo humano, deben disponer para sus clientes el acceso gratuito al agua mediante la provisión de una jarra de mesa u otro receptáculo con una cantidad no menor a trescientos centímetros cúbicos (300 cm3) por persona, garantizando el derecho humano al agua". El proyecto de ley, que cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados, obtuvo dictamen favorable de la Comisión.



Durante el encuentro, Zacarias explicó los fundamentos y aclaró que la iniciativa no tiene sanciones "para no elaborar un proyecto de agresividad al sector privado, respetando los tiempos prudentes para que todos entendamos culturalmente lo que significa la incorporación obligatoria de brindarle a todos los entrerrianos el servicio de agua potable para el consumo".



Seguidamente, mencionó que "el Gobierno de Entre Ríos tiene un programa muy claro y contundente de lo que significa el agua dulce en la provincia. Entre Ríos es la provincia que más agua dulce tiene en el país, natural y geográficamente", acotó tras comentar que en Argentina hay provincias que ya lo tienen implementado y reiteró la necesidad de incorporar este alimento fundamentalmente en épocas estivales.



"Nosotros creemos que todos los entrerrianos que realizan una actividad privada, estatal, circunstancial o permanente, se merecen tener la posibilidad de beber agua dulce sin ningún tipo de costo de ninguna naturaleza". Y agregó: "El agua dulce es un alimento necesario y permanente".



Se busca ampliar la ley Libre de Humo de Tabaco

Asimismo, la Comisión analizó el expediente N° 23.936 por el cual se modifica la Ley N° 9.862, Entre Ríos Libre de Humo de tabaco. Se trata de otra iniciativa del diputado Zacarías, para incluir en la mencionada norma la prohibición del vapeo mediante dispositivos electrónicos en todos los ambientes cerrados con acceso al público en general, tanto en el sector público como en el sector privado.



En la reunión, explicó los alcances del texto ante las y los legisladores y destacó la importancia de contemplar o incorporar a la normativa vigente la prohibición de la pipeta o el vapeo en ámbitos cerrados. "Está comprobado que tanto la pipeta como el vapeo tienen nicotina y otros agregados tóxicos", indicó el diputado tras añadir: "Hay que entender que en un lugar cerrado donde se está fumando se contamina el aire y es posiblemente que le afecte a otras personas".

"Quiero dejarles tranquilidad que la decisión final la toman ustedes, yo la voy a respetar, pero es importante que le incorporen este agregado del expediente Nº23.936", sostuvo y agradeció a la Comisión por la invitación entendiendo que "trabajamos por el bien común".



Otro proyecto

Por último, la Comisión emitió dictamen favorable al proyecto de Ley de autoría de los senadores Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) y Amilcar Genre Bert (La Paz- Frente Justicialista), por el que se crea el Colegio (UNICO) de Profesionales de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la Provincia de Entre Ríos como persona jurídica pública de carácter no Estatal (Expediente Nº 13.757).



Participaron de los encuentros, bajo modalidad mixta, las senadoras Nancy Miranda, Claudia Gieco, Flavia Maidana y los senadores Horacio Amavet, Jorge Maradey y Omar Migueles.