El Ministro de Educación negó que se vayan a suspender las pruebas Aprender

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró este miércoles que las pruebas Aprender "se van a realizar como parte de un conjunto más completo de herramientas para evaluar al sistema educativo" y así conocer "qué se aprendió en este tiempo excepcional de pandemia".



De esa forma, el funcionario salió al cruce de una información periodística que aseguraba que el Gobierno había decidido suspender las pruebas que miden los aprendizajes de alumnos de primaria y secundaria.



"No se suspenden. Se van a realizar como parte de un conjunto más completo de herramientas para evaluar al sistema educativo", indicó Trotta, quien remarcó que la evaluación "tiene que ser simultánea en todo el territorio argentino".



En ese marco, desde la cartera educativa detallaron que actualmente se está desarrollando un Plan Nacional de Evaluación 2021-2022 que incluye una variedad de enfoques, estrategias, componentes e instrumentos que permitirán abordar distintos aspectos de la educación escolar que son objeto de evaluación, especialmente en el contexto excepcional de la pandemia.



Este plan prevé, según explicaron en Educación, la aplicación de evaluaciones estandarizadas como las pruebas Aprender pero también incorpora otras "que son más eficientes para captar la complejidad de los procesos que se proponen evaluar".



"Nos preocupa y ocupa contestar qué se aprendió en este tiempo excepcional de pandemia que aún transcurre y para ello necesitamos más y mejores herramientas de evaluación", dijo Trotta sobre una nota periodística que afirmaba que el Gobierno había decidido suspender las pruebas Aprender y daba cuenta del malestar que esa supuesta medida había provocado en autoridades del Gobierno porteño.



El ministro agregó que su par de CABA Soledad "Acuña debe haber entendido mal o forzó su interpretación cuando ayer planteamos a los equipos técnicos jurisdiccionales la necesidad de reflexionar que, en este tiempo de profunda alteración de todas las coordenadas de organización del trabajo escolar, las herramientas para evaluar el sistema educativo y el modo en que se ha ejercido el derecho a la educación en Argentina, deben acompañar el proceso".



"Lo más importante es qué hacemos con los resultados de las evaluaciones para enfrentar el impacto no solo de la pandemia sino de los cuatro años de desfinanciamiento educativo del Gobierno de Macri", añadió el Trotta, y apuntó a los dirigentes opositores que "se llamaron entonces a silencio mientras desfinanciaban la educación en un 33% en cabeza del Estado nacional, discontinuaron Conectar Igualdad y terminaron 174 jardines de los 3000 que prometieron".



"Por ello, en abril 2022, cuando las y los alumnos hayan regresado de manera presencial a las aulas en todo el territorio nacional, vamos a evaluar de manera censal el último año de la escuela primaria y en octubre o noviembre lo haremos con la escuela secundaria", subrayó el ministro de Educación nacional.



En ese sentido, agregó que "las evaluaciones que se llevarán adelante este año serán muestrales porque es lo metodológicamente correcto al tener una presencialidad alternada e intermitente de acuerdo a los indicadores epidemiológicos""



"No vamos a renunciar a los saberes ni a la calidad educativa de nuestras y nuestros alumnos. Son saberes atravesados por la pandemia y para abordarlos, vamos a construir la evidencia necesaria, como lo hemos hecho en el 2020 a través de la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica, para tomar decisiones informadas de cara a las políticas públicas que debemos continuar implementando", concluyó.