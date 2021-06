Hidrovía: "Se llamará a licitación pública internacional con nuevos parámetros”

El Jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, sostuvo hoy sobre el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que "se va a llamar a una licitación internacional con un sistema mucho más preciso para definir el rol del Estado" y que también se va a crear un "ente de control".En declaraciones a la emisora AM530, Cafiero especificó que "se va a llamar a licitación pública internacional con nuevos parámetros, con la participación de todas las provincias que intervienen en la Hidrovía, con la participación también de todo el Consejo Consultivo, con la participación ciudadana de las organizaciones y sobre todo de las autoridades"."Vamos -dijo- a avanzar también en la creación del ente de control, que no se había creado y se va a avanzar en una licitación internacional, pero con un elemento mucho más preciso a la hora de definir el rol del Estado"."Por los trabajadores y trabajadoras que están allí, también amerita tener cierta previsibilidad de funcionamiento para adelante porque necesitamos que toda esa zona tan productiva del país siga funcionando de un modo adecuado y muy transparente y que sigan potenciando los negocios exportadores que tanto le reditúan a nuestro país".Ratificó que "lo primero que tenemos que hacer es recuperar la autoridad regulatoria por parte del Estado con el control de todas las provincias que están involucradas en la hidrovía y obviamente que eso amerita continuar con un trabajo de control y fiscalización que ya se viene haciendo, pero que naturalmente necesita de más herramientas".Cafiero remarcó que en primera instancia "se va a realizar un llamado a licitación corta para el mantenimiento, hasta tanto se defina la licitación larga, por decirlo de alguna manera. Para nosotros es central avanzar en una licitación transparente que quite cualquier tipo de ruido y efectivamente estamos generando la participación, no solo del Consejo Consultivo, sino también la participación de los entes de las provincias".Señaló, además, que "también estamos trabajando a lo que es el Canal Magdalena, nosotros defendemos la soberanía y no nos quedamos en lo discursivo, sino que avanzamos en realmente en el trabajo diario, para poder hacer los trabajos y todos esperamos que haya capital nacional involucrado y lo podamos ir trabajando recomponiendo todo un sistema público, pero necesitamos ahora comenzar a funcionar lo más rápido posible"."Por eso pensamos que todo debe hacerse a través de una licitación pública, totalmente transparente, con una participación por parte del Estado, donde ocupe un rol rector y fundamentalmente lo que haga es controlar, que en definitiva hasta acá no se había podido lograr con la creación del ente", concluyó.