"La pobreza con frío es la peor situación", señaló el ministro Arroyo

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que "pobreza con frío es la peor situación", al encabezar en la parroquia de San Cayetano del barrio de Liniers el lanzamiento del "Operativo Abrigar", un programa que busca mitigar y reducir los efectos negativos de la época invernal.



"Pobreza con frío es la peor situación. En los barrios no hay grieta. Hay un cura, un pastor, un montón de dirigentes sociales y vecinos poniendo el cuerpo y trabajando. Gente que está de acuerdo con el Gobierno y gente que no, pero todos trabajando", señaló Arroyo en declaraciones a la prensa formuladas tras la presentación de la iniciativa.



Según indicaron voceros de la cartera de Desarrollo Social, este programa busca "mitigar y reducir las consecuencias de la época invernal también mediante subsidios económicos para la compra de insumos de calefacción del hogar".



El programa también comprende "la asistencia y acompañamiento para los equipos locales y organizaciones sociales" y abarca "una campaña de sensibilización sobre los cuidados necesarios en el invierno" que deben seguirse para adultos mayores y primera infancia, entre otros.



"Esto es lo que nosotros llamamos el 'Operativo Frío' y que todos los inviernos ponemos en marcha. El Programa Abrigar tiene tres partes. Una es la entrega de estufas, camperas, frazadas, gran parte de lo que queda retenido en la aduana, el Ministerio de Desarrollo Social toma lo que es útil y lo entregamos todos los años a las iglesias", explicó Arroyo.



El titular de la cartera social consignó que en un segundo lugar, Desarrollo Social, junto con "la Iglesia Católica, con Cáritas, firmó "un convenio para transferir fondos" porque en zonas como la Patagonia "Abrigar significa comprar leña y acompañar las situaciones de frío muy críticas".



"En tercer lugar, para la gente que está en situación de calle, venimos trabajando con la Ciudad y las provincias. Reforzamos los paradores, los centros de integración y acompañamos sobre todo a las familias que van a los lugares de abrigo para acompañarlas y a los chicos a van a la escuela", remarcó.



Durante la presentación, Arroyo estuvo acompañado por las secretarias Erika Roffler (Articulación de Políticas Sociales), Laura Alonso (Inclusión Social) y Alicia Soraire (Abordaje Integral); y el subsecretario Gustavo Aguilera (Asistencia Crítica).



También participaron el obispo auxiliar de Buenos aires y miembro de la Comisión Episcopal de Cáritas Nacional, monseñor José María Baliña; y el director ejecutivo de Cáritas Nacional, Nicolás Meyer.



"Hay políticas que tienen que ser políticas de Estado. Se está discutiendo una ley, por ejemplo, para personas en situación de calle. Estuve hablando, creo que la van a votar todos los bloques, todos los partidos. Queremos que en los refugios haya para que tengan centro de integración para poder atenderse", indicó Arroyo.



En relación a la aplicación de la Ley de Góndolas, Arroyo afirmó que está "demostrado que cuando la política toma decisión, se toma un decisión", al referirse a supuestas presiones de sectores que presionan para que no se sancionen determinados marcos normativos.



"Está claro que hay acciones que tocan intereses pero por ejemplo la Ley de Góndolas salió y se reglamentó. Va a tener dificultades, va a llevar un tiempo, pero se está poniendo en marcha. Hay una voluntad política", puntualizó Arroyo al responder una consulta de Télam.