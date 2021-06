Vuelta a clases en pandemia: “Más del 60% de los docentes aún está sin vacunar”

El gobierno provincial dispuso; el regreso a las aulas fue dispuesto solo para los niveles inicial y primario, mientras que secundario, terciario y universitario continuarán con la modalidad virtual con monitoreo permanente para tomar nuevas definiciones.Desde, el sindicato que nuclea a la docencia entrerriana, sostienen quey se mantienen en su postura respecto a la modalidad virtual para el dictado de clases durante la semana del 14 al 18 junio.Para el titular del Consejo General de Educación, Martín Müller,y por ese motivo se presentó ante la Secretaría de Trabajo. Desde la cartera provincial comunicaron que evaluarán el pedido del CGE.En un nuevo ida y vuelta por el regreso a clases,Según argumentan, la modalidad virtual está contemplada en la normativa nacional y provincial y el Consejo Federal de Educación (CFE) la reconoce como tal al igual que el sistema bimodal; y señalan que el Estado es responsable de no haber invertido para garantizar la virtualidad, cuestión que el gremio viene reclamando desde el año pasado.aseguró ael secretario de prensa de Agmer Paraná, Carlos Andrade, al calificar de“Al gobierno no solo le corresponde hacerse cargo de la sanidad de los trabajadores de la Educación, sino que también los expone a la presencialidad, generando mucho miedo e incertidumbre el acercarse de esta manera. Por eso consideramos que no están dadas las condiciones para la presencialidad”, argumentó el sindicalista., sentenció Andrade.“Nos llama la atención que funcionarios sentados desde su oficina digan que hay más suplencias por el ausentismo docente. Las clases se dictan de manera virtual”, agregó.Respecto a, el vocero de Agmer Paraná reconoció que “da mucha pena la gurisada que en muchos casos asiste a la escuela con muy poco abrigo y con la ventilación cruzada se hace muy difícil. Porque si las ventanas tienen que estar abiertas para que circule el aire y no da el tiempo para el protocolo de limpieza, se pasa mucho frío”.“Muchos niños no pueden acceder a una copa de leche, los módulos alimenticios no alcanzan. Y, apuntó.Según Andrade, hay escuelas que pasaron de entrega 200 a 400 bolsones de alimentos. Y de acuerdo a lo que denunció: “No están dados los valores nutritivos que necesita nuestra gurisada”.“Constantemente enviamos notas a Adela Ramírez de la Departamental de Escuelas, pero hasta ahora no ha contestado”, indicó en relación al pedido para que se retome la copa de leche en los comedores escolares.