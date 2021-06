Gainza y Moine dialogaron sobre "los desafíos que tiene un Gobierno Municipal"

El dirigente de Juntos por el Cambio, Emanuel Gainza, mantuvo un encuentro con el ex Gobernador, Mario Moine, para dialogar sobre su experiencia en la gestión municipal y compartir su mirada sobre Paraná. También participaron los coordinadores de las áreas técnicas que están elaborando el plan de gobierno del Ex Concejal para la ciudad.

“La experiencia de Tato como Gobernador, pero sobre todo como Intendente, es un gran insumo para enriquecer y mejorar nuestras propuestas para Paraná; ha tenido la amabilidad y el gesto de compartir su opinión sobre los principales desafíos que tiene un Gobierno Municipal”, declaró Gainza según se dio cuenta en un comunicado enviado a este medio.



Por su parte, Moine afirmó que “la política necesita abandonar la improvisación. Los equipos y los dirigentes tienen que prepararse para gobernar de manera eficiente, con decencia y cerca de la gente. Paraná necesita un Municipio que empiece resolviendo primero los problemas diarios de los vecinos antes que enfocarse en grandes obras que no son urgentes”, consideró el ex Gobernador.



“Celebro que haya vecinos con conocimientos técnicos y dirigentes comprometidos con elaborar un plan de gobierno, serio, responsable y que tenga un análisis detallado de los problemas de Paraná. Ahí está la diferencia para que un Gobierno sea exitoso, en reconocer primero el problema, analizarlo y luego prepararse para resolverlo”, sentenció el Ex Gobernador.



La actividad tuvo lugar en la Sede de la Fundación Hacemos, entidad que elaboró la metodología y está llevando adelante el programa Paraná 2030 convocando a vecinos a trabajar en mesas técnicas de Turismo, Presión Tributaria, Equidad de Género, Obra Pública, Transporte, entre otras, para elaborar propuestas concretas a implementar en una eventual gestión en 2023.