Santa Fe analiza dar clases los sábados y feriados durante el segundo semestre

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, afirmó que se buscará “robustecer” el cursado de clases durante el segundo semestre del año, y reconoció que “evalúan todas las opciones”, entre ellas sumar cargas horarias los sábados y feriados.



“Si los indicadores sanitarios están mejor en el segundo semestre del año, y si el plan masivo de vacunación ofrece un mejor contexto, tal vez se podría pensar en robustecer un poco más la jornada escolar y tener otro sistema de cursado para cada nivel. Se trabaja mucho en eso. Aún no tenemos definiciones concretas. Hay muchas alternativas que se analizan pormenorizadamente”, remarcó la funcionaria.



Al ser consultada sobre si la intención del gobierno era incorporar más horas de clases los días sábados y feriados, la titular del área educativa de la provincia respondió: “Todo puede ser. Todas las posibilidades son analizadas. Trabajamos mucho en eso, pero creemos que, si estamos mejor en el segundo semestre, tendríamos que trabajar en alternativas para robustecer el cursado”.



En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Cantero se refirió también a la posibilidad de adelantar las vacaciones de enero. “Las alternativas en una dinámica tan grande como impone la pandemia, siempre se están analizando. Al día de hoy, no tenemos previsto el adelantamiento del receso invernal”.



En ese sentido admitió que el Ministerio de Educación piensa, si el programa de vacunación avanza satisfactoriamente, “a partir del segundo semestre robustecer el dictado de clases, mejorando la jornada de cursado y extendiendo los beneficios del programa acompañar Acompañar a la mayor cantidad de alumnos posibles. De esa forma podríamos fortalecer los procesos de aprendizajes. Así como queremos volver a la presencialidad lo antes posible, la meta pedagógica es no perder objetivos educativos”.



Sobre el rendimiento a distancia que tuvieron los alumnos en relación al año pasado, la ministra de Educación dijo que “este año es mejor, porque recuperar la alternancia con la presencialidad fortaleció la vinculación entre los estudiantes y los educadores. Acabamos de tener reuniones con más de 1.200 directores de escuelas primarias, donde escuchamos cómo están trabajando en cada establecimiento, en la diversidad que tiene la provincial. Eso nos permite decir que estamos mejor que el año pasado, porque hay un aprendizaje para poder funcionar en este formato”.

Fuente: La Capital