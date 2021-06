Pablo Avelluto agradeció "los mensajes de amor" tras la muerte de su hijo

"Quiero agradecer todos los mensajes de amor a Nico y de acompañamiento a nuestra familia y a mí. Mi dolor es infinito pero cada mensaje es una caricia en el alma", escribió Avellutto en redes sociales.Y agregó: "Gracias a los que pensamos parecido y a los que piensan diferente por tanto cariño. Gracias de todo corazón".Nicolás Avelluto, de 28 años, hijo del ex secretario de Cultura, murió en su casa del barrio porteño de Núñez y la Justicia investiga las causas de su fallecimiento.El joven, quien era fotógrafo y militante de izquierda, fue hallado sin vida por su madre el sábado a las 20:15 en su departamento de la calle Quesada al 2600."Muy triste noticia la muerte de Nicolás Avelluto, en cada movilización él estaba con su cámara. Se lo va a extrañar", publicó en Twitter la ex diputada y dirigente de izquierda Myriam Bregman, lo que refleja el compromiso que tenía el joven con las causas populares.Por su parte, Mauricio Macri, quien fue uno de los primeros en dar a conocer la triste noticia, expresó: "Un dolor inmenso por el fallecimiento de Nico, el hijo de Pablo Avelluto. Querido Pablo, no hay palabras para una pérdida semejante. Te acompaño a vos y a tu familia en este momento devastador. Mi abrazo más fuerte"."Conmocionado por la muerte de Nicolás Avelluto, hijo de Pablo Avelluto. Te acompaño en este momento tan difícil, Pablo.Mi más sentido pésame para toda la familia y seres queridos", dijo en Twitter el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta."Un abrazo fuerte por la pérdida de Nico, querido Pablo Avelluto. Tus amigos estamos con vos en este momento tremendo", fue el mensaje que tuiteó Hernán Lombardi, extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.La ex ministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich también volcó su mensaje a las redes: "Qué tristeza. No hay palabras ante la pérdida de un hijo. Fuerte abrazo de corazón para Pablo Avelluto y su familia en este difícil momento".