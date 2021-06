Infraestructura escolar: la Provincia invierte en obras por $2.000 millones

"Quienes tenemos responsabilidades institucionales nos comprometemos a saldar deudas pendientes con la sociedad, priorizando la educación y la infraestructura, y cumplimos con nuestra palabra", dijo la vicegobernadora Laura Stratta en el acto de apertura de sobres para la ampliación de la Escuela Agrotécnica N°1 DR. Pedro Radio, de Victoria.Además, se celebró la firma del contrato de obra para la refacción de la Escuela N° 48 Nicolás Avellaneda de dicha localidad entrerriana."Estoy feliz porque esto tiene que ver con la vocación y la articulación que tenemos quienes estamos en política y tenemos responsabilidades institucionales, y de sentir que podemos saldar esas deudas pendientes con la sociedad, priorizando la educación y la infraestructura", remarcó Stratta.En tal sentido, la vicegobernadora destacó el perfil de la ciudad de Victoria y de las escuelas Técnicas y Agrotécnicas que también forman parte de la estrategia que viene desarrollando el gobierno nacional articuladamente con el gobierno provincial "para fortalecer la educación que abre puertas y que genera oportunidades"."Será la primera escuela de estas características en la región", subrayó Stratta tras ratificar la importancia de seguir trabajando en articulación con el gobierno nacional y los gobiernos locales que luego "se evidencia en obras concretas".Luego, el ministro de Planeamiento Marcelo Richard destacó el trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio para poder concretar obras en cada localidad entrerriana. Además, valoró al equipo de su área a cargo que "trabajamos durante todo el año de pandemia no solamente en los efectores sanitarios sino también en infraestructura escolar", señaló Richard.Por su parte, Martin Müller, titular del CGE, se refirió a la importante inversión del gobierno en el sistema educativo, infraestructura escolar e insumos escolares, "pensando en sostener el sistema educativo frente al desafío que imponía la pandemia". En tal sentido, expresó: "Desde el segundo semestre de 2020 con la colaboración del Ministerio de Educación de la Nación, pero con un enorme esfuerzo de la provincia, sin duda que vamos a estar probablemente cerrando este año con obras en toda la provincia por más 2 mil millones de pesos, tanto en reparaciones menores como obras importantes como estas". Y añadió: "Eso nos pone orgullosos y habla a las claras de la importancia de poner en primer lugar a la educación para todos nuestros niños, niñas y jóvenes entrerrianos y victorienses, porque entendemos, y esto es un claro ejemplo, que acá anida el futuro de todos ellos y anida el futuro de nuestra sociedad".En tanto, Sandra Giménez, rectora del establecimiento educativo, manifestó: "Se concreta una etapa muy importante con la apertura de sobres, etapa de la que participaron muchas personas las cuales algunas ya se jubilaron. El proyecto de construcción del sector pedagógico productivo de la modalidad de Agrotécnica también contempla la construcción de entornos que cumplan con la normativa vigente, de faena de ovinos porcinos y aves, como todo lo relacionado a la producción apícola, chacinados y lácteos, tareas que se llevan adelante los alumnos de la institución para la formación de competencias profesionales de su titulación. Esto data de muchos años de pedidos, de esfuerzos realizados por todos, docentes, padres y alumnos, que, a través de su amor y su fortaleza, supieron sostener dicha modalidad. Invito a todos hacer guardianes de que los tiempos establecidos para concretar esta obra sean cumplidos".La obra consiste en la construcción de modo integral de un sector pedagógico (teórico-áulico) y un sector productivo-educativo. El presupuesto es de 134.828.096,79 pesos con un plazo de 540 días y tiene una matrícula de 136 estudiantes. En lo que respecta al sector productivo educativo, para la realización del proyecto se trabajó articuladamente con el equipo técnico del Ministerio de Producción, a fin de formular una propuesta que cumpla con la normativa vigente de faena de ovinos, porcinos, aves, caprinos y conejos. Así como también el trabajo de producción apícola, se trasladan diariamente 5 kilómetros de la ciudad para llevar adelante sus clases teóricas y prácticas.Dicha obra es de gran importancia para la comunidad educativa dado que las condiciones edilicias actuales no cumplen con las normativas básicas de infraestructura escolar. A su vez se la considera una obra modelo en nuestra provincia dado que el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes se realiza en un lugar natural que es ámbito rural, reforzando así el sentido de identidad y pertenencia del mismo. En este sentido, lo que se pretende con este proyecto es, no solo brindar las condiciones óptimas y ambientales para el proceso formativo, sino transformar a esta institución y al Campo Experimental en un referente para mejorar producciones de pequeños y medianos productores de la zona y la región e incentivar a las y los jóvenes egresados a iniciarse en actividades productivas, aspirar a la especificidad y calidad de la información, a la apertura comunitaria e identitaria de nuestra provincia y a la incorporación de tecnologías específicas.En el mismo acto también se celebró la firma del contrato de obra para la refacción de la Escuela N° 48 Nicolás Avellaneda, con una matrícula de 338 estudiantes (284 de nivel primario y 104 de nivel inicial). La obra consta de la terminación de la construcción y refacción del establecimiento cuya obra original previó la edificación de 12 aulas y dos núcleos sanitarios para nivel primario; así como seis aulas y un núcleo sanitario para el secundario. Además, para Nivel Inicial se contemplaron tres salas con sanitarios, un Salón de Usos Múltiples y un depósito. La misma está presupuestada en 98.525.769,72 pesos y tiene un plazo de concreción de 360 días.Acompañaron a la vicegobernadora Laura Stratta; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el intendente de Victoria, Domingo Maiocco; el director del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martin Muller; el titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Cristian Treppo; Daniel Koch, jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional; Tomás Ledesma, coordinador de Asuntos Municipales, en la Región Centro; la diputada nacional Mayda Cresto; la diputada provincial Gracia Jaroslavsky, el senador Gaston Bagnat; funcionarios municipales y autoridades de la comunidad educativa.