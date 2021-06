Juan Diego Etchevehere pide que Entre Ríos sume al pedido de abrir exportaciones

El director de la Sociedad Rural Argentina por Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, pidió al gobierno provincial que Entre Ríos se sume al pedido de apertura de las exportaciones de carne que realizó Córdoba y Santa Fe.



“Los productores entrerrianos esperamos la misma actitud de nuestro gobierno. Que defienda cabalmente la inversión y el trabajo genuino en Entre Ríos”, expresó.



Hace unas semanas, por Entre Ríos se pronunció en contra del cepo a la carne el ministro de Producción, Juan José Bahillo, que dijo que el precio no va a bajar. “Es lógico que el gobierno se ocupe y preocupe por frenar la suba de precios, pero no es con el cierre de las exportaciones como se va a corregir esa situación”, señaló.



Según trascendió, la semana que viene habrá una reunión conjunta de las entidades del agro de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos con sus respectivos funcionarios.



El pedido de Etchevehere se dio tras una reunión que mantuvieron este jueves Sergio Busso, ministro de Agricultura de Córdoba, y Daniel Costamagna, ministro de Producción de Santa Fe, con la Mesa de Enlace de Santa Fe, integrada por Coninagro, Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria (FAA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe).



Allí, los ministros de esas provincias se comprometieron a “procurar” la reapertura de las exportaciones de carne vacuna. “Las autoridades presentes han sostenido que la medida del Gobierno Nacional implica un abordaje equivocado de la problemática de la carne, siendo una medida totalmente desacertada cuando en realidad lo que se necesita es incrementar la producción de carnes, bajo un marco de previsibilidad mediante políticas a largo plazo”, indicó la Mesa de Enlace de Santa Fe.



“Ambos ministros afirmaron que no se puede planificar ni estimular un aumento de producción de carnes para proveer tanto al mercado interno como al externo con las exportaciones cerradas, siendo imperioso la apertura de las mismas”.



Apenas se conoció el cepo a la carne, Manuel Calvo, vicegobernador de Córdoba, y Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, se habían pronunciado en contra de la medida.



“Tropezar dos veces con la misma piedra. En esa frase se puede resumir la decisión del Gobierno Nacional de suspender las exportaciones de carne vacuna por un periodo de 30 días, con el argumento de controlar el precio”, había dicho Calvo.



Desde Santa Fe, Perotti había señalado: “La solución es aumentar la producción y no cerrar las exportaciones. Tenemos las condiciones para abastecer el mercado interno y externo, manteniendo la posibilidad de exportar nuestros productos al mundo”.



De acuerdo a lo expresado por la Mesa de Enlace de Santa Fe, en el encuentro de ayer se remarcó que la medida adoptada por el Gobierno “atenta contra la producción, el empleo genuino, las inversiones, frena la generación de divisas y principalmente compromete el arraigo y el desarrollo local”.



Según la agrupación que nuclea a los productores de Santa Fe, tanto las entidades como los ministros “asumieron el compromiso de procurar la apertura de las exportaciones a la mayor brevedad posible”.