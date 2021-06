Agmer exige "la suspensión de las clases presenciales" y mantener la virtualidad

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) votó este viernes reclamar al Gobierno que mantenga la virtualidad en todas las escuelas de la Provincia, y que no se insista en la presencialidad en el marco del cuadro epidemiológico que presenta la segunda ola de la pandemia de coronavirus.El congreso de Agmer de este viernes exigir al Gobierno “la suspensión de las clases presenciales en toda la Provincia en el marco del avance de la pandemia y en función de la falta de condiciones y bajas temperaturas que impiden el correcto cumplimiento del protocolo, entendiendo además que la vacunación solo del personal de la educación no alcanza en condiciones como las actuales para frenar los contagios vinculados a la presencialidad”.También rechazó “la actitud de aquellos sectores de la sociedad que pretenden responsabilizar al sindicato por los errores del gobierno en el manejo de la pandemia, repudiando cualquier tipo de amenaza o escrache hacia las y los trabajadores organizados”.El sindicato resolvió “como medida de acción sindical de resguardo de las y los trabajadores de la educación que sean convocados a prestar sus servicios de modo presencial, el cambio de modalidad de trabajo, de presencial a no presencial, quienes pondrán a disposición de la patronal su fuerza de trabajo desde la no presencialidad, garantizando así para esos días la continuidad del proceso educativo”.La medida tendrá vigencia desde este lunes 14 y “prorrogable en forma automática y semanal en tanto se mantengan o empeoren las condiciones sanitarias para las y los trabajadores de la educación, y se decide hasta el comienzo del receso escolar de invierno de 2021”. Esa decisión “será notificada en forma semanal a la patronal” por el gremio, que convocará a congreso “en caso de modificación positiva y relevante de la situación sanitaria, a efectos que ratifique la continuidad de la medida que se define en este punto”.También, el congreso pidió “que se garanticen e incrementen las partidas de limpieza, comedores, módulos de copas de leche”. Respecto de la virtualidad, reclamó “la provisión de conectividad y de dispositivos electrónicos para estudiantes y docentes para el trabajo no presencial”.Por otra parte, el gremio docente señaló que exigirá “al Gobierno provincial que habilite la participación de los sindicatos docentes en el COES provincial y de las distintas localidades para aportar los relevamientos propios del sector que representamos”.Un punto central que agrega la demanda de Agmer es la no renovación de la Ley de Emergencia Solidaria, que vence a fin de mes.Agmer resolvió, además, “demandar se efectivice la equiparación salarial del adicional de equipos directivos de nivel inicial y primaria con secundaria, disponiéndose de manera inmediata el pago de estas sumas”.También decidió “convocar a la comisión de salario del Sindicato para evaluar la evolución de la inflación, y otras variables económicas en relación al salario y el código 02”.