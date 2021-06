Concejal propone reducir sueldos de funcionarios y eximir tasas comerciales

El Concejal de Juntos por el Cambio Pablo Echandi dijo que el bloque opositor en el Concejo Deliberante de Gualeguaychú presentó “un proyecto de Ordenanza para que todos los funcionarios políticos, del Ejecutivo y Concejo Deliberante- se reduzcan un 20 por ciento sus salarios, y con esos fondos que serían unos 2 millones de pesos cedérselos como un 'Fondo COVID' a la Cooperadora del Hospital con rendición de fondos mensual”.



Por otra parte, el edil afirmó que también proponen modificar la Ordenanza vigente para que durante 6 meses los comercios -en lugar de los 3 meses actuales- no paguen tasas impositivas y eliminar para toda la población en general el 16 por ciento de la tasa municipal que viene en la factura de luz de la Cooperativa".



El concejal de Juntos por el Cambio explicó que “presentamos un proyecto de Ordenanza que involucra una reducción del salario del 20 por ciento de todos los funcionarios políticos del Ejecutivo y el Concejo Deliberante y crear un fondo COVID que sería de 2 millones de pesos mensuales que podría ser cedido, por ejemplo, a la Cooperadora del Hospital Centenario con la obligación de rendir mensualmente la utilización del dinero que vayan recibiendo. Un uso que se podría hacer de esos fondos es el de hacer testeos masivos, por ejemplo, que acá no se hacen”.



Echandi indicó que “asimismo presentamos una modificación a la Ordenanza que estableció la suspensión de cobro de las tasas comerciales por tres meses y llevarla a 6 meses para todo el comercio local no esencial afectado por la pandemia. Otra de las cuestiones que hemos planteado es la eliminación del 16 por ciento que se cobra en concepto de tasa de alumbrado público que viene en la factura de la luz de la Cooperativa que pagan todos los vecinos que son aproximadamente unos 100 millones de pesos”.



Expresó que “para nosotros el cobro de ese 16 por ciento que se cobra a través de la factura de la luz está más porque consideramos es una doble imposición ya que por un lado el Municipio cobra la tasa de alumbrado, barrido y limpieza y por el otro percibe el alumbrado público a través de lo que factura la Cooperativa”.



El edil opositor mencionó que “no hemos conversado previamente con los concejales del oficialismo, hemos presentado los proyectos y nadie ni siquiera nos preguntó nada, suponemos que lo estarán hablando entre ellos en su propio espacio político. Ojalá que esto pueda prosperar y si no fuera así veremos que temperamento haremos nosotros desde nuestro espacio para descontarnos ese 20 por ciento de nuestros salarios y ver como los donamos”.



Finalmente, Echandi aclaró que el proyecto ingresara hoy en la Sesión del Concejo Deliberante y será girado a Comisiones y en unos 15 días podría haber dictamen y ser debatido. Aunque no hay mucho para debatir se trata de una decisión política”. (Radio Máxima)