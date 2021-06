Se firmaron cinco contratos para obras que superan los 400 millones de pesos

"Esta gestión que lidera nuestro gobernador Gustavo Bordet ha tenido la premisa de trabajar a destajo más allá de la pandemia asociada al Covid19 y no detener la obra pública, dinamizador de tantos sectores. Por eso seguimos adelante con obras y este acto refrenda dicha posición", manifestó el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.



Las declaraciones del titular de la cartera se dieron en el marco del acto que se desarrolló en las oficinas del propio Ministerio para la firma de cinco contratos de obras de infraestructura educativa para un total de cuatro departamentos, Colón, Feliciano, Paraná y Tala.



En el encuentro, presencial y virtual, se hicieron presentes también la secretaria de Ambiente, Daniela García; el titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Treppo; el subsecretario de Arquitectura y Construcciones, Walter Dandeu; y representantes de las empresas contratistas, entre otros.



De manera remota participaron intendentes, diputados, senadores, representantes de comunidades educativas y zonales de arquitectura de la provincia, entre otros. El monto total de lo rubricado a favor de las localidades de Villa Elisa, Feliciano, La Verbena, Paraná y Rosario de Tala asciende a la suma de 429.212.310 pesos.



Para la localidad de Villa Elisa se firmó el contrato para la obra que permitirá finalizar la Unidad Educativa de Nivel Inicial (UENI), que se había comenzado en la anterior gestión nacional y no se había culminado, por un monto de 22.566.485 pesos. El plazo de obra es por 120 días. La empresa Incar llevará adelante la terminación del edificio en sus tres salas, área de gobierno, SUM/comedor, cocina y patio de formación.



En tanto que para la localidad de La Verbena (departamento Feliciano) se rubricó el contrato para la obra de emergencia sanitaria Promer II en la escuela primaria N°5 Juana Azurduy. El monto del contrato asciende a 3.823.393 pesos. La empresa Marcelo Chezzi tiene un plazo de 120 días para completar la ampliación de una sala, reparación de desagües cloacales, nuevo pozo absorbente, cañerías y cámara séptica.



Para la localidad de Feliciano se firmó el contrato con la empresa Peterson por un monto de 73.548.928 pesos. La contratista deberá desarrollar la terminación de la nueva escuela San José de Feliciano. Se prevé un edificio en U generando espacios libres de distintas jerarquías, como patio de formación y patio de esparcimiento, logrando diseñar un edificio de una sola planta. El ingreso principal al establecimiento se ubica estratégicamente de manera de vincular las distintas actividades institucionales, con el acceso al S.U.M. y a la sala de nivel inicial en forma independiente pero interrelacionadas. El plazo de ejecución es de 540 días corridos.



Por su parte, para la ciudad de Paraná, se firmó el contrato para las trabajos en la refacción de la Secretaría de Ambiente de la provincia, sita en calle Laprida 386. El monto es de 10.368.718 y la empresa Indag fue la adjudicada. Se contempla la refacción del actual laboratorio que se transformará en Salón de Usos Múltiples, donde se podrán brindar diversas capacitaciones, charlas y reuniones. Se refaccionarán además las áreas de servicios, como sanitarios para otorgar capacidad suficiente para el personal de la Secretaría. También se realizarán trabajos de remodelación en el área de espacios comunes como pasillos y patios abiertos. El plazo de ejecución de los trabajos es de 210 días corridos.



Por último, para la localidad de Rosario del Tala, se firmó el contrato de obra para la construcción del nuevo edificio de la escuela Secundaria y Superor N°1 Cesario Bernaldo Quirós, por una suma de 318.904.787 pesos a favor de la empresa Cemyc SRL, la cual tiene un plazo de ejecución de 910 días corridos. El nuevo edificio está destinado a albergar la asistencia de estudiantes de Nivel Superior de Profesorado en Artes Visuales y Profesorado de Música, como también estudiantes de Nivel Secundario de Bachillerato en Artes Visuales con especialidad en Producciones Visuales y Bachillerato en Música, con especialidad en Producción Musical en Vivo. Asimismo, en educación no formal, se desarrollan talleres infantiles y de formación artística básica para adolescentes y adultos.