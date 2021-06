Agmer pide sostener la virtualidad escolar y adelantar el receso de invierno

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) pidió al Gobierno no volver a la presencialidad y sostener la virtualidad escolar en el marco de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, y además reclamó el adelante del receso escolar de invierno, que según el calendario escolar se hará del 12 al 23 de julio.



En un documento que Agmer distribuyó previo a la realización del congreso, que tendrá lugar hoy, el gremio señala que “forzar una presencialidad con las bajas temperaturas que caracterizan a esta época del año implica un riesgo mayor. En tal sentido, le reiteramos a la patronal que la decisión más inteligente y responsable sería adelantar el receso invernal, lo cual permitiría ganar tiempo con las medidas de cuidado y evitar así una propagación más acelerada de los contagios. Mientras tanto, creemos que la no presencialidad es el mecanismo que permite contener la situación epidemiológica”.



El último congreso sindical, el 2 del actual, dispuso sostener la virtualidad hasta este viernes 11, decisión que se votó prescindiendo de los planes del Consejo General de Educación (CGE), que dispuso que solo en 40 ciudades haya virtualidad; el en resto de la Provincia, volvió la presencialidad el lunes 7 del actual.



En ese congreso, Agmer resolvió dar “resguardo del grupo de trabajadores y trabajadoras que sean convocados a prestar sus servicios de modo presencial, durante los días 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de junio de 2021, el cambio de modalidad de presencial a no presencial para los mismos, quienes pondrán a disposición de la patronal su fuerza de trabajo desde la no presencialidad, garantizando así para esos días la continuidad del proceso educativo”.



A través de la resolución N° 1.429, dictada el último sábado 5, el Consejo General de Educación (CGE) amplió el número de ciudades en las que no hubo vuelta de las clases presenciales esta semana.





En ese marco, Agmer entiende que debe seguir la virtualidad, y además planteó la necesidad de anticipar el receso escolar de invierno.

Fuente: Entre Ríos Ahora