Diputados trata rebajas de tarifas y Consenso Fiscal: será un debate maratónico

Tarifas de gas en las denominadas zonas frías

El debate

Localidades alcanzadas

La Cámara de Diputados inició a las 15.30 la sesión especial para debatir los proyectos de Consenso Fiscal, de Zonas Frías, el cupo de inclusión laboral para la población Trans-Travesti, la equidad de género en los medios de comunicación, y convenios internacionales.La reunión del pleno del cuerpo es conducida por su presidente, Sergio Massa.La iniciativa presentada por el titular de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, obtuvo el respaldo de otras bancadas como Consenso Federal, Córdoba Federal, el Frente de la Concordia de Misiones, Justicialista y Unidad Federal para el Desarrollo, además del de algunos integrantes de Juntos por el Cambio.En la comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto sumó 34 firmas a favor (5 de ellas en disidencia), 8 negativos, 1 abstención y 3 ausencias; en tanto que en Energía y Combustibles se contabilizaron 30 afirmativos (7 en disidencia), 1 abstención y 3 ausentes.Resultó llamativa la diferencia de posiciones en Juntos por el Cambio, que registró el respaldo sin cuestionamientos de los jujeños Jorge Rizzotti (UCR) y Osmar Monaldi (PRO), y de los tucumanos José Cano (UCR) y Domingo Amaya (PRO); y el apoyo con disidencias de los mendocinos Omar de Marchi (PRO), Alfredo Cornejo y Jimena Latorre (UCR), y Sebastían García de Luca (PRO), entre otros.En cambio, en la principal bancada opositora se expresaron en contra los porteños del PRO Carmen Polledo y Alejandro García, además de los bonaerenses Miguel Bazze (UCR) y Pablo Torello (PRO) y del misionero Luis Pastori (UCR).Durante el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (Frente de Todos) destacó que "las zonas ambientales utilizadas por el Enargas fueron determinadas bajo normas IRAM 11603 del 2012. Se trata de un criterio absolutamente científico y objetivo".Su compañera de bloque, Liliana Schwindt enfatizó: "Estamos haciendo justicia con usuarios de diferentes regiones del país para tener tarifas justas, por eso hay que destacar de este proyecto que es un reclamo histórico de las regiones que se incluyen".Por Consenso Federal, su presidente, Alejandro 'Topo' Rodríguez consideró que "este es un proyecto fiscalmente muy responsable, la aplicación de la extensión del beneficio a usuarios que legítimamente lo necesitan, no implica ni un centavo adicional del presupuesto nacional".Por su parte, el representante de Córdoba Federal, Paulo Cassinerio, señaló: "El proyecto beneficia a muchos cordobeses, hay zonas que hemos marcado que no fueron contempladas, por eso elevaremos informes al Enargas para que puedan ser incorporadas en un futuro beneficio".José Luis Ramón, de Unidad Federal para el Desarrollo, consideró que "son 400 mil familias de Mendoza que van a tener la oportunidad de tener un alivio en la factura, teniendo la posibilidad de asignar el presupuesto familiar a otros temas que mejoren la calidad de vida".El radical Rizzotti, que anticipó su acompañamiento al proyecto, remarcó: "Lo que pretendemos con este acompañamiento es que quienes gozan de este beneficio lo sigan haciendo pero que se incorporen nuevos pueblos dentro de los departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya a este beneficio de las tarifas".Su correligionario Pastori, en tanto, verbalizó su rechazo: "No puedo acompañar el proyecto. En Misiones tenemos un verano con temperaturas superiores a los 30 grados, parece que los subsidios a consumos que permiten tener una temperatura confortable no valen para los que soportamos el calor, con picos de 40 grados en el verano".Durante la jornada de hoy, el oficialismo aceptó incluir parámetros técnicos para determinar las localidades alcanzadas por el beneficio, en lugar de la redacción original que precisaba cada una de las localidades, departamentos o partidos que se incluían.Así, zonas de Córdoba, de San Luis y del sur de Santa Fe se sumarían a los departamentos o partidos de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Salta y San Luis contemplados en el texto original.Allí constaba que se aplicaría originalmente en la provincia de Mendoza; en los departamentos sanjuaninos de Jáchal, Sarmiento, Ullum, Zonda, Calingasta, Iglesia, Albardón, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Angaco y Caucete.En los departamentos salteños de Cachi, Cafayate, La Paloma, Los Andes, Rosario de Lerma, San Carlos; la Región conocida como la "Puna" y en el Departamento General Pedernera, en San Luís.También en los municipios bonaerenses del Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid y Coronel Suárez.También en Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido, Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Hipólito Yrigoyen, Carlos Tejedor, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, General Alvear, Rivadavia, General Villegas y Carlos Casares.El proyecto beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.