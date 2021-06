Fernández felicitó a Pedro Castillo por ser electo: "Somos naciones hermanadas"

Hoy me comuniqué con @PedroCastilloTe, presidente electo de Perú. Le expresé mi deseo de que unamos esfuerzos en favor de América Latina. Somos naciones profundamente hermanadas.



Celebro que el querido pueblo peruano enfrente el futuro en democracia y con solidez institucional. pic.twitter.com/vKaKpdBdik — Alberto Fernández (@alferdez) June 10, 2021

El presidente Alberto Fernández se comunicó hoy con Pedro Castillo tras su victoria en las elecciones presidenciales de Perú y le manifestó su deseo de "unir esfuerzo en favor de América Latina", al tiempo que destacó la relación entre ambos países."Hoy me comuniqué con Castillo, presidente electo de Perú. Le expresé mi deseo de que unamos esfuerzos en favor de América Latina. Somos naciones profundamente hermanadas", escribió Fernández en su cuenta de Twitter luego de que se conocieran los resultados de los comicios."Celebro que el querido pueblo peruano enfrente el futuro en democracia y con solidez institucional", agregó el Presidente argentino en su tuit luego de que Castillo se proclamara ganador, al mantener una ventaja de 71 mil votos sobre su rival.Fernández se pronunció así sobre las elecciones de Perú en medio de un clima particular en lo que refiere a las relaciones exteriores de la Argentina, luego de la polémica generada por su cita sobre los orígenes de brasileños, argentinos y mexicanos, que llevó a un nuevo cortocircuito con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.En tanto, en Perú se aguarda el escrutinio definitivo mientras Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, mantiene sus denuncias de fraude y pide la nulidad de unos 200 mil votos.Fujimori, quien va por su tercera candidatura a la Presidencia de Perú, hizo las mismas denuncias cuando perdió con Pedro Kuzcynski, en 2016.