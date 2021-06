Bahl recorrió los trabajos de ensanche y repavimentación en bulevar Racedo

Testimonios de los vecinos

Avances de los trabajos

La obra se desarrolla en los plazos establecidos. "Avanza a buen ritmo. No sólo se mejora y se moderniza la calle, que es lo que se ve, sino también lo que está debajo: los desagües, las cañerías, para evitar problemas a futuro”, destacó el intendente Adán Bahl.Actualmente se construyen los desagües pluviales y el tendido de la nueva red de agua potable y cloacas en ambas aceras."Racedo y todas las mejoras de la trama vial en las que estamos avanzando, como Rondeau y proximamente Zanni y Larralde, son parte de una visión integral y estratégica en términos de movilidad urbana", sostuvo el presidente municipal.Luego destacó que la labor en Racedo "avanza a buen ritmo" y que "no sólo se mejora y se moderniza la calle, que es lo que se ve, sino también lo que está debajo: los desagües, las cañerías, para evitar problemas a futuro”.Los trabajos se financian a través del programa Argentina Hace 2. En ese sentido, Bahl agradeció "el acompañamiento del Gobierno nacional para avanzar en las obras necesarias para la ciudad".Por otro lado, se refirió al proyecto en Racedo en términos de reactivación para la economía local. “Están trabajando más de 25 paranaenses, así que no solamente trae solución a los problemas de infraestructura que tiene Paraná, sino que también le da trabajo a la gente”, concluyó.Participaron el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, el subsecretario de Obras por Contratacion Manuel Orsini y representantes de la empresa contratista.Juan José Frossasco, presidente de la vecinal Elpidio González, dijo que es "muy positivo que el intendente Bahl recorra la obra" y destacó que los vecinos "están conformes porque ven que se está trabajando bien". Luego agregó: "Hace muchos años que vivo acá y pensaba que esto no iba a cambiar nunca; pero no fue así y hoy lo vemos como un adelanto positivo para toda la comunidad”.Luis Marín, vecino de la zona, sostuvo: “Nos pone contentos la visita del intendente Bahl porque había sido una promesa y los trabajos avanzan a pasos agigantados". En cuanto a la obra, dijo que fue "esperada durante mucho tiempo y más allá de las controversias en el inicio, va muy bien y en pocos meses vamos a empezar a ver el cambio paisajístico y cultural".Por último, señaló que "lo más importante es la obra de agua, desagües y cloacas que va por debajo, que no se ve, pero que es lo primordial en estos casi 400 metros que tenemos de avenida".Nancy, otra vecina del lugar, dijo que está "conforme porque este lugar va a cambiar para bien" y que la obra va a solucionar "los problemas de inundación cada vez que llueve". En cuanto a la nueva iluminación, remarcó que para los vecinos "es importante porque esto de noche era una oscuridad total y daba miedo salir", y concluyó: "A la ciudad le falta progreso y la gente muchas veces no entiende que hay que ir para adelante. Me parece bueno que el intendente Bahl venga así podemos manifestarle que hay muchos vecinos que estamos contentos”.Tienen un 15% del total de obra y se desarrollan de Oeste a Este, desde la intersección de Racedo con Avenida de las Américas. En ese sector, comprendido entre Toribio Ortiz y Alsina, se ejecutan las tareas de construcción de desagües pluviales con dos conductos de 1.000 mm de diámetro, una obra de relevancia para la zona.En tanto sobre ambas veredas se realiza el tendido de la nueva red de agua y conductos del sistema cloacal. Una vez concluidos estos tramos se continuará con la construcción de cordón cuneta hacia el sector Este.Los trabajos están a cargo de la empresa Paulina Castro de Demartín e hijos SRL.