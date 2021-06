Evaluarán si sancionan o no al concejal entrerriano que organizó una fiesta

No se presentó a la sesión

Posibles sanciones

Bauer renunció al COES local

Política Renunció al COES el concejal entrerriano acusado de organizar una fiesta

Política Inician causa penal para determinar si concejal entrerriano organizó una fiesta

Se recordará que el viceintendente, Marcos Kimmel, había convocado a los ediles para evaluar la situación del legislador cuestionado.Finalmente, y ante la ausencia de Bauer a la sesión,pudo saber queSe recordará que la intendenta de Lucas González, Cristina Boeri, aseguró aque la causa por la presunta violación del DNU nacional fue iniciada de oficio, ante la ausencia de denuncias de vecinos en la comisaría o la Municipalidad. “Todo surgió a través de las redes sociales”, había dicho la mandataria municipal en comunicación telefónica con este medio.Ante la falta de prontas respuestas a la situación, losexpresan que “habiendo sido citados por el presidente del Concejo Deliberante de Lucas González, el día 9 de junio a reunión para tratar el tema que es de público conocimiento en nuestra localidad, no pudimos escuchar la versión de los hechos ocurridos ya que el concejal Sr. Claudio Bauer no se presentó”., indicaron desde el espacio integrado por Danilo Morguel, José Luis Bracco e Isabel Fabro.. Tras el escándalo, presentó su renuncia a la Mesa de Emergencia Sanitaria local “para no entorpecer las medidas a tomar” dentro de ese espacio.“El cumpleaños se hizo en la casa del concejal. No sé cuánta gente había, pero era una fiesta familiar y ellos son una familia grande, de muchos hermanos. Él es una de las personas que firmaron las restricciones que rigen en Lucas González porque forma parte del Comité: cuando sale una medida nacional, después sale una provincial y nosotros a nivel local nos adherimos e informamos a nuestra población al respecto”, explicó la intendenta.“Me quise comunicar con él pero todavía no pude...”, contó Boeri.