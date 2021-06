Cafiero: "es un gobierno al que no lo define una frase, lo definen los hechos"

EN VIVO | El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, participa del Día Internacional de la Seguridad Vial https://t.co/61aPZ896Q7 — Casa Rosada (@CasaRosada) June 10, 2021

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, junto a los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Transporte, Alexis Guerrera, presentaron esta mañana en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el Plan Nacional de Obras y Proyectos Viales, que contempla una inversión de $291.410 millones y generará 12.300 empleos directos.Se trata de 277 intervenciones, 110 obras vigentes y 167 a iniciar, que se extenderán sobre 14.170 km de rutas y vías de circulación en las 23 provincias del país y CABA y se ejecutarán durante el período 2021-2027, en un trabajo articulado entre ambos ministerios, para reducir el índice de siniestros y promover la seguridad vial en todo el territorio argentino."Hoy es un paso adelante muy importante. Que se integren obras viales, obras de transporte con una perspectiva de seguridad vial es un dato alentador de que podemos ir cumpliendo con esa demanda que todavía existe y de la cual el Estado debe hacerse cargo. No se puede mirar para otro lado. Este es un gobierno que no vino a mirar para otro lado", afirmó Cafiero."Tenemos que trabajar con el compromiso de resolver esas muertes que son evitables, para poder generar mecanismos de mayor seguridad", puntualizó el jefe de gabinete y finalizó: "Este es un gobierno al que no lo define una frase, este es un gobierno al que lo definen los hechos. Sigamos construyendo rutas, sigamos trayendo vacunas, que tenemos que poner a la Argentina de pie".Por su parte, Gabriel Katopodis, subrayó: "Este Día de la Seguridad Vial es para nosotros de reflexión, pero también de compromisos de gestión. Hoy anunciamos junto al ministro Alexis Guerrera un mapa de 277 obras e inversiones, planificado de forma integral para fortalecer la presencia del Estado como nos indica permanentemente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero". Y continuó: "Esta es la lucha que vienen llevando adelante muchas familias y organizaciones, que nos convoca a la responsabilidad individual, pero también a ser un gobierno mejor y más articulado para que la Argentina pueda ir reduciendo estos hechos tan dolorosos".En ese sentido, Guerrera sostuvo que "es un día de reflexión pero también de articulación de los distintos estamentos, organismos y ministerios del Estado, trabajando todos juntos para, no solamente bajar la siniestralidad, sino también para acompañar a las víctimas y a esas familias que quedan destruidas".El ministro de Transporte explicó que "Argentina hoy tiene un serio problema, es uno de los países con mayor cantidad de víctimas de fallecimientos en siniestros viales. La siniestralidad no se soluciona solo con la obra pública, que es fundamental, sino también con la participación de la ciudadanía, la responsabilidad y la presencia del Estado y sus ministerios y organismos articulando acciones como estas".Asimismo, Noemí Cardozo, de la ONG Malditas Picadas, manifestó: "venimos trabajando hace mucho tiempo para que lo que nos pasó a nosotros no le pase al resto. Y es por eso que estamos contentos y felices, porque vemos que en esta gestión se están logrando muchas cosas y dando visibilización a la problemática de los siniestros viales".Del acto formaron parte los ministros de de Justicia, Martín Soria; Salud, Carla Vizzotti; Seguridad, Sabina Frederic; el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Carignano; la Jefa de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Luciana Tito; la secretaria de Provincias del ministerio del Interior, Silvina Batakis; la Jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Obras Públicas, Cecilia Cardini; Noemi Cardozo, de la ONG Malditas Picadas y Noelia Diaz, madre de Tahiel Contreras, víctima de accidente de tránsito.Durante el encuentro también se firmó un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre los Ministerios de Obras Públicas y Transporte, para trabajar conjuntamente sobre los Indicadores de Seguridad Vial y poder construir un Índice de Criticidad que permita establecer prioridades en las futuras inversiones en el marco del Plan de Obras. También con el objetivo de planificar y coordinar políticas públicas y colaborar en las campañas de concientización sobre seguridad vial.Por videoconferencia estuvieron presentes: desde el cruce vehicular elevado en Ituzaingó; Martin Marinucci, Presidente Trenes Argentinos y Alberto Descalzo, Intendente del Municipio de Ituzaingó; desde Controles Viales en Ushuaia; Silvina Rodríguez, Directora de Fiscalización y Control Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; Mónica Urquiza, vicegobernadora de Tierra del Fuego y Walter Vuoto, Intendente del Municipio de Ushuaia; desde la Ciudad de Buenos Aires; Gustavo Arrieta, Administrador General de Vialidad Nacional y desde Villa Constitución en Santa Fe; Gonzalo Atanasof, Presidente de Corredores Viales y el intendente local, Jorge Berti.