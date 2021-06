Renunció al COES el concejal entrerriano acusado de organizar una fiesta

Política Inician causa penal para determinar si concejal entrerriano organizó una fiesta

para su pareja; un evento que se realizó este domingo y que, según las estimaciones, contó con una concurrencia de, cuando regían las restricciones por la pandemia de Covid-19.la intendenta de Lucas González, Cristina Boeri.Según comentó la mandataria municipal, tras comunicarse con“Dijo no reconocer la foto porque él no había estado ni en esa ni en ninguna fiesta”, aseguró.También dijo que envió notas al comisario y a la jueza de Faltas municipal para informarles de este hecho, quienes le manifestaron que no habían recibido ninguna denuncia por parte de vecinos y que se habían enterado de la fiesta por medio de las redes sociales.. Y es mentira que el viceintendente estaba en esa reunión, por lo que de oficio se inició la causa por violación al DNU”, detalló Boeri.Comentó que Bauer se encontraría en Gualeguaychú porque su madre vive esa localidad.porque él participa de ese espacio en el que se toman todas las medidas y a través del cual adherimos a los decretos nacionales y provinciales. A raíz de esta situación,informó la intendenta de Lucas González.