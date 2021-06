Inician causa penal para determinar si concejal entrerriano organizó una fiesta

La intendenta de Lucas González, Cristina Boeri, confirmó que el comisario de la localidad le informó que “elevará una causa y el fiscal ya está informado” sobre la presunta fiesta que habría organizado el concejal Claudio Bauer. La funcionaria señaló que “la Policía no recibió denuncia. No fueron a constatar que la fiesta se realizó”, por lo cual se inició una causa judicial luego de que las fotos tomaran estado público.La jefa comunal negó que haya estado el viceintendente y que haya habido el lunes un altercado con el presidente del partido. “El lunes hubo una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante que fue normal. No estábamos en conocimiento de nada”, afirmó en declaraciones aAcotó que “la Justicia irá a probar si se organizó la fiesta o no. Acá no hay privilegios, hijos ni entenados. Si esta fiesta se realizó y hay una causa penal, tendrá que responder”.“Por el DNU no se pueden hacer reuniones familiares ni sociales. No están permitidas las fiestas, por más que conocemos que es una familia muy grande, muchos hermanos. Que esto siga por los carriles que corresponden”, remarcó.Reconoció que “no se puede ocultar. Si esto ocurrió, deberá hacerse cargo”, pero reiteró que “en este caso no hubo denuncias de vecinos ni nada. Nos enteramos por las redes sociales, por lo que no sabemos si ocurrió o no. Si se comprueba, seguramente también se aplicará la multa desde el Juzgado de Faltas municipal. El que incumple la ley deberá asumirlo”, enfatizó Boeri y subrayó: “Acá no se cubre a nadie”.