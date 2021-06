Confirman que apelarán fallo que ordena suspender la IVE: “La ley está vigente”

El Gobierno nacional anunció formalmente a través del Ministerio de Salud que apelará la decisión del juez federal de Mar del Plata Alfredo Eugenio López que pretende suspender la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a casi seis meses de su sanción legislativa.



“El Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación realizarán todas las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de una ley votada por el Congreso de la Nación, que significa reducir las desigualdades que terminan en muertes, enfermedades y otros daños”, asegura el comunicado emitido el martes por la tarde. El texto ratifica la posición del Gobierno nacional al respecto de uno de los principales puntos de controversia: “La Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, está en vigencia en todo el territorio nacional”.



En diálogo con TN el juez López aseguró que había tomado esta decisión para “evitar que se sigan asesinando niños por nacer”. Y dijo que la ministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta mentía al respecto del alcance de la medida cautelar.

Al respecto, TN consultó a Gómez Alcorta: “¿Está vigente la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)?

-Sí.



-El juez federal de Mar del Plata Alfredo Eugenio López dice que no.

-“Hay una medida cautelar que notificó un juez de Mar del Plata con una grosera falla de legitimación: más allá de la militancia política de quién presenta la acción, que es un varón jubilado, no ha acreditado su interés. Esto ha sido así en casi 30 presentaciones similares y ninguna ha prosperado. Como Estado Nacional tenemos 48 horas para apelar y en esto está trabajando el Ministerio de Salud, la Secretaría Legal y Técnica, la procuraduría del Tesoro y nosotras desde el Ministerio de la Mujer”, señaló la funcionaria.



-¿Qué ocurre con la práctica mientras tanto?

-“La interpretación que el gobierno nacional hace teniendo en cuenta que estamos en un fuero federal y que el único notificado de la resolución fue el Estado Nacional es que hasta la apelación y el efecto suspensivo -que legalmente corresponde- los únicos ámbitos donde no podrían realizarse las prácticas de las IVEs es en los hospitales nacionales”, remarcó.

Teniendo en cuenta que el sistema de salud es tripartito: privado, obras sociales y público, que el público tiene además sector nacional, provincial y municipal, la interpretación lógica y normativa que corresponde hoy 8 de junio es esta. Cambiará con la apelación.



-¿Qué tiene que hacer una mujer que busque acceder a una IVE en este contexto?

-“Ir a su médico particular, a la obra social, a la prepaga, a la salita de su barrio o cualquier centro provincial o municipal. Como siempre, el ministerio de Salud tiene una línea de consulta que es 0800 222 3444”, resaltó.



Los hospitales nacionales afectados por la suspensión

De acuerdo a la interpretación del Poder Ejecutivo, los centros de salud afectados por la medida cautelar dictada por el juez López son solo aquellos de gestión nacional, más allá de que tengan servicio de tocoginecología o clínica general.



Estos son el Hospital Nacional en Red especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, la colonia Nacional “Dr. Manuel Montes de Oca”, el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS), el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce “Dr. Néstor Carlos Kirchner”, el Hospital de Alta Complejidad “El Calafate”, el Hospital de Alta Complejidad “Cuenca Alta”, el Hospital del Bicentenario “Esteban Echeverría” y el Hospital “Doctor René Favaloro”.