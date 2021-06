Diputada habló del 40% de aumento: “Tenemos el salario más bajo de la región”

El acuerdo

“Fuego amigo”

La diputada Fernanda Vallejos defendió este martes el aumento salarial del 40% otorgado la semana pasada a los empleados del Congreso. “Los diputados argentinos tenemos el salario más bajo (mucho más) de toda la región. Casi que da vergüenza. Los de Juntos por el Cambio no están por esa plata. ¡Por favor! Ellos son todos ricos. Están porque capturando el Estado garantizan los verdaderos negocios del poder económico, al que responden”, tuiteó la legisladora.Sin embargo, un usuario de la red social le preguntó a Vallejos si lo que le daba vergüenza era ganar “200 lucas por mes”. “Qué rara que es tu vergüenza”, remató con ironía.Frente a esto, la integrante de la Cámara Baja respondió: “Gano menos que eso y no necesito más, siempre viví de mi salario”. Y agregó, desafiante: “Pero sí, que un CEO de cualquier empresa que no tiene más responsabilidad que satisfacer el afán de lucro de un privado, aún a costas del pueblo, gane más que un representante de la voluntad popular, como país, da vergüenza”.La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordaron el miércoles pasado un polémico aumento del 40% en cuatro cuotas para los trabajadores del Congreso. Con esta cifra, se despegaron ampliamente de la intención oficial de mantener las paritarias entre dos y cuatro puntos por encima del 29% de inflación previsto por el Ministerio de Economía en el Presupuesto 2021.El acuerdo fue firmado entre las autoridades del Parlamento y la Asociación del Personal Legislativo (APL) -el gremio mayoritario- la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), de acuerdo con los datos que se conocieron oficialmente.Según se estableció en el acuerdo, el incremento del 40% para los trabajadores parlamentarios se abonará en cuatro cuotas, pagaderas en julio, agosto, septiembre y octubre, indicóDel encuentro encabezado por Fernández de Kirchner y Massa participaron Norberto De Próspero, secretario general de APL; Claudio Britos, de ATE; Martín Roig, de UPCN, y la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso.Uno de los políticos que se expresó en desacuerdo por este incremento salarial fue el exministro del Interior, Florencio Randazzo.A través de su perfil de Twitter, Randazzo afirmó: “Con más de un 70% de pobreza infantil en el conurbano, comercios y pymes que cierran y millones de trabajadores que no llegan a fin de mes y ahora pagarán retroactivos. Con esa realidad, la política se aumentó un 40% sus sueldos. ¿Perdieron el sentido común o el corazón?”El acuerdo en el Congreso se selló horas después de gremios aliados del Gobierno también tomarán distancia de las intenciones del Ejecutivo, tras la incesante suba de la inflación, que va socavando el poder adquisitivo de los trabajadores.Hugo y Pablo Moyano presionan para Camioneros un aumento cercano al 50%; mientras Facundo Moyano -diputado oficialista y aliado de Sergio Massa- encabeza las negociaciones salariales del Sindicato del Peaje (SUTPA) con un reclamo similar.