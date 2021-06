Destacan el descenso de los fallecimientos en las personas mayores de 60 años

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló que "ya se está viendo un impacto positivo de la vacunación", que se refleja en el descenso de los fallecimientos en las personas mayores de 60 años, coincidente con una cobertura de inmunización en esa franja de edad que alcanza el 84% con al menos una dosis.



Vizzotti fue categórica: "Cuando uno analiza lo que hubiera sucedido en la semana (epidemiológica) 16 a la 20 (mes de mayo) y lo que en realidad sucedió, las estimaciones indican que se evitaron 5.500 muertes durante ese lapso en Argentina, así que el mensaje final es que el esfuerzo vale la pena, es que falta menos y que vamos a poder".



De acuerdo a los datos epidemiológicos de la Sala de Situación de la cartera sanitaria nacional, teniendo en cuenta la tendencia estimada a partir de los casos fallecidos entre las semanas epidemiológicas (SE) 12 a 16, se proyectó el número de personas que hubieran fallecido de no haberse producido un cambio en la tendencia de mortalidad entre las semanas 17 y 21.



A partir de la SE 17, se observa una inflexión en la línea de tendencia en todos los grupos etarios, siendo menos marcada en el grupo de personas entre 50 y 59 años, asumidos como no vacunados.



En los otros tres grupos de edad -asumidos como vacunados-, se observa que el número de personas fallecidas por semana fue claramente inferior a lo estimado por el modelo lineal, según indicó un comunicado de la cartera de salud.



En conclusión, el análisis indica que en estos grupos etarios se registraron menos muertes que las proyectadas si la evolución hubiera sido la misma que en las semanas previas.



Se estima que de no haber ocurrido el cambio en la tendencia de fallecidos observada entre las semanas 12 a 16, el número de personas fallecidas se hubiera incrementado en 5.500 personas.



En cuanto al estudio de los casos de Covid-19 en vacunados también es alentador ya que según datos del Ministerio de Salud, de las 7.851.672 personas que recibieron la primera aplicación, luego de los 21 días de la primera dosis se enfermaron el 1,60%. Mientras que de las 1.443.309 personas vacunadas con esquema completo, es decir con las dos dosis, luego de transcurridos los 21 días de la segunda dosis se enfermaron el 1,58%.



Con respecto a los decesos en personas vacunadas, entre las personas con esquema completo y 21 días luego de la segunda dosis de vacunación, fallecieron el 0,003%, en tanto que entre las personas inmunizadas con la primera dosis, sólo el 0,04%.