Cresto y Bahl criticaron a Frigerio por hablar de pobreza en Concordia y Paraná

"Enorme daño"

Irresponsabilidad e imprudencia

Enrique Cresto y Adán Bahl le apuntaron a Rogelio Frigerio ya en un marco de campaña electoral. En una jornada de trabajo conjunta, ambos fueron consultados en relación a las recientes declaraciones del ex ministro del Interior de Cambiemos y ahora precandidato a diputado nacional, quien se había referido a la problemática de la pobreza en Concordia y Paraná.“De todos modos, no se puede negar que hay coherencia en el uso del doble discurso y la repetición de falsedades. Esta fue la lógica de persuasión del macrismo durante los últimos años, lo raro sería que no lo hicieran ahora”, dijo en diálogo conPor su parte, el Intendente señaló que “Paraná y Concordia son mucho más que los índices que hoy alarman a Frigerio, pero poco le importaron cuando su gobierno ensanchaba aún más las asimetrías y desigualdades”.“Paraná y Concordia, sin dudas, tienen un gran futuro por delante en este nuevo proyecto de país; porque son ciudades donde hay planificación, objetivos claros y un permanente trabajo en equipo con el presidente Alberto Fernández, con el gobernador Gustavo Bordet y con todos los estamentos de Nación y Provincia”, enfatizó el jefe comunal.En ese sentido, Cresto argumentó que “en un modelo de especulación financiera, que destruyó los sistemas productivos y el entramado social, es imposible que ciudades como las nuestras puedan crecer. Al contrario, para muchos de nosotros estos fueron años de resistencia, donde el mayor esfuerzo estuvo en evitar que nuestras ciudades se caigan aún más. Pero ahora, que hay un gobierno nacional que prioriza el trabajo, la producción y el desarrollo, Paraná y Concordia son las ciudades que mejor posicionadas están para recuperarse y seguir avanzando”.El actual responsable del Enohsa, quien gobernó Concordia durante los cuatros años en que Mauricio Macri fue presidente, consideró que “en este gobierno Concordia y Paraná van a seguir creciendo, a pesar del enorme daño que les hizo el modelo económico del macrismo, que es en definitiva el modelo que representó y representa Rogelio Frigerio”.“Hoy Argentina está saliendo adelante con unidad, solidaridad y esfuerzo; que son los valores a los que el Presidente Alberto Fernández apeló desde el minuto cero de esta pandemia que en todo el mundo siembra incertidumbre y dolor”, dijo Bahl según publicóY añadió: “Cada vez se avanza más rápido en la campaña de vacunación, cada vez se fortalece más el sistema sanitario y cada día damos, entre todos, un nuevo paso adelante. Pero cuanto más avanzamos para superar esta crisis, más parece esmerarse la oposición en la irresponsabilidad y la imprudencia”.“Es muy posible, lo sabemos, que en la medida que más nos acerquemos a las fechas electorales más dispuestos estén a extremar posiciones con tal de sumar un voto más”, advirtió el jefe comunal. Y cerró: “Pero nada de lo que digan o hagan podrá distraernos de nuestro objetivo más importante: cuidar la salud y la vida, reconstruir entre todos la Argentina y consolidar esta transformación en un futuro de oportunidades para todos”.