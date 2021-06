El Presidente anunció inversión para urbanizar lotes y créditos para construir

El presidente Alberto Fernández anunció este mediodía la puesta en marcha de obras de infraestructura para generar 30.000 lotes con servicios con el objetivo de ampliar el acceso de la población al suelo urbanizado, y la entrega de 11.800 créditos para la construcción de la primera casa en esos terrenos para familias de todo el país, con una inversión total de 77.200 millones de pesos por parte del Gobierno nacional."Estamos trabajando mucho para que lo más pronto posible haya terrenos y casas para los argentinos que lo necesitan", señaló al encabezar un acto en la ciudad bonaerense de Mercedes."Vamos a terminar el año con más de 100 mil casas en construcción, y yo confío que el año que viene estaremos entregando esas 100 mil casas que son soluciones para la vida de 100 mil familias", anticipó el mandatario durante la actividad de la que participaron también el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz y una veintena de jefes distritales de partidos bonaerenses.El Presidente invitó a "rescatar el sentido del Estado, porque durante mucho tiempo estuvieron hablando de que el Estado era una carga para los argentinos, pero el Estado siempre aparece moderando las desigualdades"."Donde las desigualdades aparecen el Estado debe ponerse al lado del más débil para darle la fuerza que necesita y seguir adelante con su marcha", enfatizó acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y del Interior, Eduardo de Pedro.Señaló que a estas casas y terrenos no los "estamos regalando" sino que se trata de "un crédito que quien afronta pagará con su esfuerzo y con su trabajo. Un crédito accesible porque esto no es un negocio para los bancos, es un negocio para la gente".Destacó además la importancia de "trabajar mancomunadamente un intendente, un gobernador, un ministro junto al Presidente para llevarle una casa al que lo necesita, para ayudarlo a acceder a una casa al que lo necesita", y enfatizó que "la ética nos obliga a hacer mejor la vida de nuestra gente"."Tenemos que ampliar este esfuerzo a cada rincón de la Argentina porque todos los argentinos tienen de derecho a crecer, a educarse, a hacer una familia, a divertirse, a encontrar un trabajo, a vivir feliz y a morir feliz donde nacieron después de hacer tenido una vida feliz", reflexionó durante la actividad en la que se encontraban conectados por videoconferencia gobernadores e intendentes del resto del país.En el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano se generarán 30.000 lotes mientras que la entrega de 11.800 créditos PROCREAR servirá para que familias de todo el país puedan construir su primera vivienda en terrenos del mencionado Plan.El ministro Ferraresi sostuvo que "trabajamos con todos los gobernadores para que cada provincia tenga esa ley de suelos que nos permita planificar una Argentina en la que la vivienda sea un derecho que nos permita generar trabajo y arraigo".En tanto, el gobernador Kicillof dijo que "nos propusimos desde que asumimos dedicarnos al ordenamiento territorial serio y a la producción a la tierra urbana de acceso equitativo que contemple las diferentes realidades" porque "no se trata de dejarlo al azar sino de planificar para que todos tengan una mejor calidad de vida"."Construir vivienda es sembrar futuro, construir vivienda es generar oportunidades y arraigo. Con la pandemia vemos la superpoblación del AMBA, vemos la necesidad de desarrollar los pueblos y estas herramientas son fundamentales para todo el país", reflexionó, por su parte, el intendente Ustarroz.Durante la ceremonia se entregaron de manera simbólica dos terrenos y se firmaron diversos convenios: uno de cogestión entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Municipio de Mercedes para que 174 familias locales puedan acceder a un crédito para la construcción de la vivienda en lotes enmarcados en el programa nacional y, otro, de adhesión entre dicho ministerio de Nación y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

También se anticipó que se firmarán convenios específicos con los municipios de Alberti y Lomas de Zamora (Buenos Aires) y Cintra (Córdoba); actas de inicio de obra con Zárate (Buenos Aires) y Tunuyán (Mendoza); y entrega de la Habilitación para Licitar con Rafaela (Santa Fe).Además, se suscribirán acuerdos marco de adhesión al Plan con los municipios de Adolfo Alsina, Escobar y Esteban Echeverría (Buenos Aires), Viale (Entre Ríos), Tostado y Casilda (Santa Fe), Tilisarao (San Luis), Dolavon (Chubut), Maipú (Mendoza), Paso de los Libres (Corrientes) y con las provincias de Santiago del Estero, Salta, Catamarca y Entre Ríos.Del evento en Mercedes participaron los jefes comunales de los partidos bonaerenses de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo; Alberti, Germán Lago; Carmen de Areco, Iván Villagrán; Escobar, Ariel Sujarchuk; Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; General Las Heras, Carlos Osuna y su interino Marcelo Sartori; General Rodríguez, Mauro García; Luján, Leonardo Boto; Marcos Paz, Ricardo Curutchet; Merlo, Gustavo Menéndez; Morón, Lucas Ghi; Navarro, Facundo Diz (interino); Quilmes, Mayra Mendoza; Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini; Salto, Ricardo Alessandro; San Andrés de Giles, Carlos Puglielli, y de Tigre, Julio Zamora.